Un uomo di 54 anni è deceduto questa mattina a Nicosia, in provincia di Enna, dopo essere stato investito da un furgone mentre attraversava la strada in pieno centro storico.

Centrato in pieno da un furgone mentre attraversava. È morto così un uomo di 54 anni nella mattinata di oggi a Nicosia, comune in provincia di Enna. Il 54enne, dai primi riscontri, sembra sia scivolato mentre attraversava una strada in pieno centro storico, e a quel punto sarebbe sopraggiunto il veicolo che lo ha travolto.

Un impatto fatale per la vittima, per cui ogni tentativo di soccorso è stato vano. Sulla dinamica sono in corso le indagini delle forze dell’ordine locali.

Sotto choc l’intera comunità di Nicosia, comune in provincia di Enna, dove questa mattina, venerdì 1 aprile, un uomo ha perso la vita tragicamente. Si tratta di Giuseppe Casabona, 54enne molto noto in città per aver organizzato, da diversi anni a questa parte, spettacoli, manifestazioni di piazza e rievocazioni storiche.

La vittima, secondo le prime informazioni riportate dal quotidiano locale La Sicilia, si trovava in via Bernardo di Falco, in pieno centro storico, quando, attraversando la strada, sarebbe scivolato sull’asfalto. In quel preciso istante è sopraggiunto un furgone che lo ha centrato in pieno.

Inutili tutti i tentativi di soccorso, da parte del personale medico del 118, giunto sul luogo della tragedia. Casabona sarebbe deceduto subito dopo l’impatto. Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale e quelli della Polizia di Stato a cui è ora affidato il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, ancora del tutto da accertare.

La notizia, diffusasi rapidamente, ha gettato nello sconforto l’intero paese dell’entroterra siciliano, la cui comunità si è stretta al dolore della famiglia di Casabona che lascia la moglie e due figli. Tanti i messaggi di cordoglio, nelle ultime ore, apparsi sulla bacheca Facebook del 54enne.