Due persone sono morte in un incendio divampato la scorsa notte in una villetta, sita nella periferia di Aprilia (Latina). A perdere la vita un uomo di 80 anni ed il figlio 52enne che stavano dormendo all’interno dell’abitazione.

I vigili del fuoco hanno domato il rogo ed hanno rinvenuto i corpi carbonizzati delle due vittime. Ora dovrà essere accertata la causa che ha dato origine alle fiamme, circostanza al vaglio dei carabinieri, accorsi sul posto insieme alle squadre di emergenza.

Due persone hanno perso la vita la scorsa notte, tra giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile, in seguito ad un incendio divampato all’interno di una villetta ad Aprilia, sita in Via della Riserva Nuova.

Le vittime, secondo le prime informazioni riportate dalla stampa locale e dalla redazione del quotidiano Repubblica, sarebbero un uomo di circa 80 anni ed il figlio 52enne di cui non è stata ancora resa nota l’identità. Alcuni residenti della zona, notando del fumo provenire dalla casa, hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e, durante le operazioni, hanno rinvenuto i corpi carbonizzati dell’anziano e del figlio. A nulla, dunque, è valso il tempestivo intervento dei soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare la morte delle vittime che sarebbero stati sorpresi dalle fiamme mentre dormivano in casa.

Per gli accertamenti del caso sono sopraggiunti anche i carabinieri del comune in provincia di Latina, i quali ora dovranno risalire alle cause che hanno provocato il vasto incendio che ha distrutto la villetta. In tal senso, riportano i colleghi della redazione di Repubblica, i militari dell’Arma hanno posto sotto sequestro l’immobile.