“Il Paradiso delle Signore”, la protagonista in pericolo di vita? Colpo di scena

Il Paradiso delle Signore si sta preparando ad un grande colpo di scena: nelle prossime puntate, potrebbe avvenire qualcosa di veramente sconvolgente

Sesta stagione de Il Paradiso delle Signore e i colpi di scena non mancano mai. Soprattutto in questo momento, perché oramai mancano davvero poche puntate alla fine di questa stagione. Ancora una volta, i nostri protagonisti ci terranno col fiato sospeso per mesi, in attesa di scoprire dei dettagli sulle loro vicende.

Dopo aver più o meno archiviato la situazione di Gloria e Gemma, che sta appassionando i telespettatori da diverse settimane, adesso è arrivato il momento di parlare di Dante e Beatrice. Perché mai, vi chiederete voi, dal momento che i due stanno vivendo un momento molto sereno. Purtroppo, pare proprio che questa cosa non avrà vita lunga. Già una volta vi abbiamo fatto notare la sincerità che traspare nel sentimento provato dal Romagnoli nei confronti della cognata di Vittorio.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni: Beatrice in pericolo di vita

Tutto ciò, però, non impedirà a Dante di portare avanti la sua guerra nei confronti proprio di Vittorio. Presto lo vedremo impegnato in un affare americano, per via del quale vorrà aprire dei negozi proprio a marchio Paradiso ovviamente negli Stati Uniti. C’è solo un problema: tutto questo non verrà condiviso con il dottor Conti, che non saprà assolutamente nulla di tutta questa situazione.

A scoprire l’inganno sarà proprio Beatrice, che si renderà conto di essersi innamorata di una persona non proprio corretta. Agitata da questa situazione, potrebbe essere coinvolta in un pericoloso incidente dagli esiti terribili sulla sua vita. Non sappiamo come andrà a finire questa situazione e soprattutto cosa succederà, ma ci sono buone probabilità che sarà proprio questo il finale di stagione.

Se così fosse, scopriremmo cosa succederà a Beatrice soltanto a settembre, quando ricomincerà Il Paradiso delle Signore con nuove ed entusiasmanti avventure tutte da vivere insieme, ogni giorno, su Rai Uno alle 15:55.