Michelle Hunziker rende i fan partecipi di un momento molto emozionante della propria giornata: nessuno se lo sarebbe aspettato, e invece…

Nonostante sia fresca di rottura con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker non è parsa minimamente intenzionata a piangersi addosso. All’opposto, la conduttrice ha deciso di reagire al suo secondo fallimento sentimentale con tutta la grinta che la contraddistingue.

Nella sua vita, d’altronde, ci sono moltissime persone per le quali la svizzera si mette in gioco ogni giorno. Una di queste è la primogenita Aurora, nata dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti, con cui Michelle condividerebbe un rapporto a dir poco stupendo.

Per amore di sua figlia, addirittura, la Hunziker ha compiuto un gesto bellissimo proprio questa mattina, non mancando di raccontarlo attraverso le Instagram stories. In maniera davvero sorprendente, la conduttrice ha alzato la cornetta e ha chiamato proprio lui!

Michelle Hunziker non riesce a contenere l’emozione: “Tommaso? L’ho chiamato stamattina e…”

Per amore di sua figlia Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker ha deciso di fare un gesto bellissimo nei confronti di Tommaso Zorzi. L’influencer, ex vincitore del Grande Fratello Vip, è da sempre amico intimo della primogenita della conduttrice, nonostante, per un breve periodo di tempo, questo rapporto sembrasse giunto ad una battuta d’arresto.

Tommaso, di recente, ha pubblicato il suo secondo libro “Parole per noi due“, che la Hunziker non ha mancato di pubblicizzare mediante le stories condivise proprio quest’oggi. “Tommaso? L’ho chiamato stamattina per fargli i complimenti“, ha esordito la svizzera, che sembrava in preda ad un’autentica felicità.

Zorzi e Aurora, che si conoscono fin dall’adolescenza, hanno frequentato il liceo insieme. Michelle, che ha sempre accolto l’influencer nella propria casa, si è detta estremamente orgogliosa di lui.

“Voglio molto bene a Tommaso e sono fiera del suo percorso“, ha affermato la presentatrice, che sembrerebbe aver apprezzato particolarmente il romanzo dell’influencer. Una storia d’amore impossibile che, a detta di Michelle, sarebbe proprio il suo genere di racconto preferito.

Indubbiamente, un simile gesto avrà fatto molto piacere alla figlia Aurora, che non manca di supportare il suo amico Tommaso. Ancora una volta, la Hunziker si è dimostrata una mamma a dir poco impeccabile.