Nonostante la pioggia, Marina La Rosa è già proiettata verso l’estate e sui social ha fatto impazzire i fan con uno scatto mozzafiato

Marina La Rosa sta già pensando alla bella stagione, con l’inizio della primavera non ha perso occasione di condividere con i follower una foto scattata in un posto afrodisiaco.

L’ex concorrente del “Grande Fratello” è molto attiva sui social dove vanta di quasi un milione di follower che la seguono, supportano e sostengono in ogni situazione. I suoi post diventano virali non appena vengono pubblicati e in tanti sono curiosi di sapere cosa fa e quali progetti realizzerà.

Marina La Rosa, in riva al mare con un fondoschiena da urlo – FOTO