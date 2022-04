Barbara D’Urso fatta fuori, non c’è più nulla da fare per lei. C’è già il nome della sostituta

Si mette male per la conduttrice che sembra verrà sostituita presto da un volto noto del piccolo schermo, ecco di chi si tratta.

Non c’è pace per la signora dei salotti televisivi, o meglio ex signora dei salotti televisivi. Ebbene sì, pare che quello che sembrava ancora incerto e inverosimile oggi stia accadendo sul serio. Barbara D’Urso ha le ore contate in casa Mediaset dove ha servito per anni la rete conducendo programmi di intrattenimento tra i più noti.

La storia d’amore tra Carmelita e Pier Silvio Berlusconi però si è frantumata in mille pezzi dando solo tanta carne al fuoco su cui (s)parlare e vantare spregiudicati siparietti. Quel che è certo è che l’ultimo tentativo che le era stato dato con “La Pupa e i Secchione” su Italia 1 non ha ottenuto i risultati sperati e questo è bastato per decidere sulla sua esclusione definitiva da tutti i giochi ed i prossimi appuntamenti tv.

Circola inoltre insistentemente la voce che Barbarella potrebbe essere sostituita proprio da una giovanissima donna super conosciuta sui social, che in questi mesi ha conquistato il cuore di molti. Vediamo di chi si tratta.

Barbara D’Urso dice addio a Mediaset, quali progetti futuri?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꜱᴏʟᴇɪʟ ᴀɴᴀꜱᴛᴀꜱɪᴀ ꜱᴏʀɢᴇ (@soleil_stasi)

La conduzione de “La Pupa e i Secchione” doveva essere l’ultima spiaggia per lei ma anche in questo caso si è rivelato un vero e proprio flop mediatico tanto che il programma potrebbe anche chiudere in anticipo. Si mette dunque male per la D’Urso che per la prossima stagione potrebbe cedere lo scettro ad una delle ex concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, Soleil Sorge.

“Pomeriggio 5” cambierebbe veste scenica guidata dall’influencer ex oggetto del desiderio di Alex Belli ma anche di milioni di altri italiani.

In una recente intervista, Soleil si è paragonata alla conduttrice, spiegando: “Siamo due donne che sanno bene cosa significa stare sul pezzo 20 ore su 24, nel lavoro siamo dei cavalli da corsa. Poi abbiamo entrambe quella punta di sano cinismo che nella vita serve sempre”. La ragazza aggiunge poi che la carriera della D’Urso è inarrivabile ed è per pochi, ma che sta studiando intensamente e facendo il massimo per emergere come lei.

Forse questa grinta ha dato la scossa a Pier Silvio quel tanto che bastava per puntare gli occhi su di lei ed iniziare a considerarla il cavallo da corsa su cui investire.

Voci vorrebbero che Soleil abbia un ruolo anche nel prossimo “Big Show” di Enrico Papi come ospite, lo stesso in “Avanti un altro” e forse come inviata nella prossima stagione di “X-Style”.

Un bel passo avanti per la bionda dal fascino conturbante. E Barbara? In molti pensano che potrebbe fare la stessa fine di Alessia Marcuzzi, ovvero scomparire dal piccolo schermo in attesa di maggiori e più allettanti progetti.