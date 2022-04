Nunzia De Girolamo, “Woman in black” il fisico è devastante: il VIDEO pazzesco

L’amata conduttrice pare non aver avuto un umore troppo felice ieri, anche il suo look è stato quindi studiato a tema.

Attivissima sui social dove ha un grande rapporto vis a vis con i suoi follower, la ex deputata Nunzia De Girolamo è da ormai un paio d’anni la beniamina della tv con il suo programma di punta.

L’appuntamento tanto atteso della settimana è sempre e solo uno, ovvero quello del sabato notte in seconda serata a partire da mezzanotte e mezza con “Ciao Maschio”. Oggi gli ospiti tanto attesi sono tre uomini di mondo che hanno un background immenso, ad annunciarlo la stessa conduttrice in una story Instagram poche ore fa.

Troveremo infatti Beppe Iodice, Enzo Decaro, Simone Rugiati, nomi importanti che daranno filo da torcere alla De Girolamo e grandi emozioni al pubblico a casa collegato per assistere alle interviste-confessionali. Mentre però tutti attendono lo show, lei su Instagram si è però mostrata in una veste del tutto inedita, vediamo il look pazzesco condiviso?

Nunzia De Girolamo ha un pessimo umore…lei risponde così

Di solito la conduttrice ama vestirsi in base al suo umore, e ad ogni puntata la ammiriamo sempre coloratissima per trasmettere allegria e spensieratezza agli ospiti che di volta in volta attraversano il suo studio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Martina Stella, minigonna e camicetta aperta: “Si ferma l’orologio”

Nel suo privato però può permettersi però anche di calzare il nero più cupo, come l’umore sommesso e lunatico che spesso può attanagliare e costringere alla malinconia. Così anche la bellissima Nunzia ieri è stata costretta a vestire i panni di una donna fugace con abito di maglia nero lungo fino ai piedi, calze spesse e anfibi pesanti ai piedi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Sei sconvolgente” Federica Pellegrini incendia i social: bellezza mai vista prima… – FOTO

Scrive nella story “Woman in black…umore black”. Non ci spiega se questa malinconia arriva da qualche problema familiare oppure solamente dal tempo instabile e ballerino che in questi ultimi giorni ha colpito la Penisola.

I suoi fan però hanno apprezzato ugualmente, allo specchio di casa si può ammirare infatti una seducente showgirl tutta d’un pezzo con un magnetismo estremo ed una silhouette incredibilmente sublime.