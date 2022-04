Martina Stella, minigonna e camicetta aperta: “Si ferma l’orologio”

Martina Stella in una serie di scatti davvero mozzafiato, con un look provocante e che conferma tutto il suo fascino intramontabile

Tra le attrici italiane più in vista del nuovo millennio, non si può che considerarla uno dei volti al top. Martina Stella, in questi anni, ci ha incantato con il suo fascino e le sue interpretazioni.

Una bellezza che ha fatto presto a diventare davvero iconica, tra le più riconoscibili e amate da tutto il pubblico italiano. Una carriera lunga e fortunata, la sua, sin dal debutto con ‘L’ultimo bacio’, da giovanissima, ormai oltre vent’anni fa.

37 anni, l’attrice toscana, tra pellicole cinematografiche e televisive, ha lasciato abbondantemente il segno in questi anni. E mantiene ancora adesso un’eleganza e una classe considerevoli. Seguitissima sul web, con oltre mezzo milione di followers su Instagram, sa sempre come attirare l’attenzione dei suoi ammiratori.

Gli ultimi scatti, in particolare, ci propongono tutta la sensualità di cui Martina è capace e che non delude mai. Guardare per credere.

Martina Stella, il look total black dai dettagli da capogiro: visioni celestiali