Eros Ramazzotti, un nuovo amore e il bacio con una donna: il nome vi stupirà

Il cantante ha trovato l’amore? Dopo tanti amori travagliati finalmente per lui arriva un momento d’oro tutto da vivere a pieni polmoni.

Sul palco di “Michelle Impossible” li abbiamo visti felice ed uniti come non mai tanto che l’opinione diffusa è stata quella di un possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Eppure subito dopo la notizia è stata offuscata dalla comunicazione di una nuova relazione portata avanti in gran segreto dalla showgirl, addirittura si vocifera da gennaio scorso, con il medico Giovanni Angiolini.

Anche per Eros d’altronde si sperava poco dopo in un flirt con la ex moglie Marica Pellegrinelli, ma il loro vedersi al momento è solo relativamente la condivisione dei figli per cui entrambi nutrono un affetto estremo.

Qualcosa però potrebbe essere cambiato nel frattempo per il cantante romano classe 1963. Le ultime foto paparazzate di lui lo vedrebbero accanto ad una donna misteriosa con cui è scattato anche un bacio appassionato. Di chi si tratta?

Eros Ramazzotti, bacio appassionato: ecco con chi

Eros Luciano Walter Ramazzotti, questo il nome completo all’anagrafe, ha recentemente dato l’annuncio che a breve partirà il suo nuovo tour dopo questo stop forzato di due anni legato al Covid.

Eros partirà dall’arena La Maestranza di Siviglia il 15 settembre 2022, prima tappa del “World tour première”. Si sposterà poi in Italia il 17 e 18 settembre nel Teatro della Valle dei Templi di Agrigento per poi arrivare all’Arena di Verona il 20, 21, 23 e 24 settembre.

Come dicevamo dunque un momento d’oro non solo dal punto di vista lavorativo ma anche sentimentale. L’artista è infatti stato paparazzato accanto ad una donna al momento misteriosa con cui è uscito pochi giorni fa per una serata tutta milanese.

Le foto sono state pubblicate da Diva e Donna e si intravvede un bacio appassionato tra i due e poi il saluto frettoloso della signora (sembra una ragazza più giovane di lui) intenta a salutarlo prima di sparire nella notte.

Capelli raccolti in uno chignon basso ed un sorriso contagioso, gli occhi aperti e solari, anche se al momento non ci sono maggiori indicazioni sul suo conto e anche la rivista di gossip non è stata in grado di fornire maggiori dettagli. Non mancherà però molto prima che si arrivi ad un nome e in molti non vedono l’ora.