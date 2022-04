Elettra Lamborghini, il bikini è esplosione totale: semplicemente incontenibile

Elettra Lamborghini più in forma che mai, la cantante e showgirl mette in mostra un fisico dalle curve avvolgenti e sensuali

I suoi numeri su Instagram ne fanno in maniera inequivocabile uno dei personaggi italiani di maggior spicco sui social. Elettra Lamborghini è una celebrità assoluta e continua sempre più a guadagnare considerazione nel cuore dei followers.

La ricca ereditiera in pochi anni è diventata uno dei volti più glam di tutto il mondo dello spettacolo. Sul popolare social network, ha superato i 7 milioni di followers. Al suo attivo può vantare già numerose esperienze, dalla tv trash alla musica, con la quale si sta togliendo notevoli soddisfazioni.

Ciò cui abbiamo assistito nelle scorse settimane, inoltre, ci anticipa che in futuro potrebbe essere anche una brillante conduttrice. Ha preso parte infatti, in tale veste, all’ultimo concorso di Miss Italia. Vera e propria icona di stile, fascino e sensualità, Elettra regala inoltre spesso sul web immagini provocanti che lasciano il segno e che non possono passare inosservate agli occhi dei fan.

Elettra Lamborghini, che sballo in costume: la scollatura è magia allo stato puro, il riflesso che accende il web

In questi giorni, Elettra si trova a Miami, in vacanza con suo marito, il popolare deejay Afrojack, sposato nel 2020 in uno degli eventi mondani principali dell’anno. Manco a dirlo, le sue stories ci propongono uno scenario di gran lusso e momenti di relax speciali. Ma anche sprazzi di fascino seducente senza pari.

In una delle stories, infatti, Elettra conferma la sua passione per abiti e look appariscenti e sfodera tutta la generosità delle sue curve. Un pantalone leopardato nella parte inferiore e soltanto il bikini al di sopra, in un selfie a dir poco esplosivo.

La scollatura di Elettra risulta più incontenibile che mai e accende la passione del popolo del web. Curve clamorose che destano sempre un effetto vincente.

Una interessante anticipazione di estate che non può che far scattare l’ovazione virtuale dei suoi fan. Elettra è sempre in gran forma e quando posta sul web, si sente.