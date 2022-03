Federica Nargi, il look ‘selvaggio’ scatena il richiamo della foresta: “La bellezza che sei”

Federica Nargi in un look decisamente inconsueto, il fascino dell’ex velina comunque è fuori discussione e accende il web

Poche altre bellezze, come coloro che sono state veline a Striscia la Notizia, sono capaci di accendere l’immaginario maschile degli italiani. Tra di loro, c’è sicuramente un posto d’onore nel cuore di tutti per Federica Nargi.

Romana di nascita ma con origini campane da parte dei genitori, la 32enne ha imperversato nel popolare tg satirico per quattro anni, dal 2008 al 2012, in coppia con Costanza Caracciolo. La loro è stata senza dubbio una delle coppie più amate di sempre.

Anche dopo aver concluso la sua esperienza a Striscia, ormai dieci anni fa, ha continuato ad avere un seguito molto numeroso di ammiratori sui social e in tv. Modella molto apprezzata e showgirl di ineguagliabile classe ed eleganza, strappa sempre applausi per la sua bellezza non comune, che ne fa ancora adesso una delle donne più desiderate d’Italia.

E’ inevitabile che il suo compagno, l’ex calciatore Alessandro Matri, sia uno degli uomini più invidiati dello Stivale. Su di lei, piovono complimenti ad ogni nuovo scatto sui social. A questo proposito, su Instagram ha appena sfondato il muro dei quattro milioni di followers.

Federica Nargi, la giacca si apre sulla scollatura ed è subito spettacolo: Instagram impazzisce

Followers che ancora una volta vanno letteralmente in visibilio, di fronte al suo ultimo post. Un outfit piuttosto inusuale per Federica, che comunque si mostra sempre al meglio, sempre più seducente.

Il mood ‘selvaggio’ per il motivo del suo completo, di colore verde acceso, scatena se possibile ancor più del solito gli ammiratori. Una bellezza che non passa mai inosservata, quella di Federica, con una scollatura che risulta ben visibile e manco a dirlo attira gli sguardi.

Tra i commenti, per l’ennesima volta, il riconoscimento del suo status di fascino e sensualità infiniti: “La bellezza che sei“, “Staresti bene anche con addosso un sacco nero“. Nient’altro da aggiungere, e come si potrebbe?