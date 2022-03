Shaila Gatta infiamma Tenerife: ogni angolo (scoperto) è pura delizia – FOTO

Shaila Gatta, la ballerina osa con un rosso conturbante ed una sgambatura che manda in delirio tutti: anche Tenerife prende fuoco.

La ballerina Shaila Gatta è sempre un vortice di bellezza e non dobbiamo stupirci se ogni foto diventa un qualcosa di unico e irripetibile. Una bomba ad orologeria pronta ad esplodere. Ma siamo piacevolmente abituati a questo, così come il web che volta per volta va in delirio per i suoi scatti.

In questi giorni si trova a Tenerife e tra momenti dedicati alla tintarella e bagni in acque cristalline, le sue foto in costume certamente non passano in secondo piano. Anzi, sono talmente bollenti da infiammare la località che la ospita. Vi chiedete perché? Ecco la foto, non avrete dubbi con quanto detto sinora.

Shaila Gatta infiamma Tenerife, le FOTO non lasciano scampo

