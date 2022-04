“Francesco opinionista” Ilary Blasi e la richiesta assurda sotto al VIDEO. La conduttrice è una vera bomba!

Ilary Blasi riceve una richiesta assurda sotto all’ultimo video pubblicato attraverso TikTok: in tutto il suo splendore, la conduttrice ha fatto strage di cuori!

La sfida auditel contro “Don Matteo 13” è a dir poco improponibile per Canale Cinque. Nonostante l’indiscussa bravura di Ilary Blasi, la sua Isola non è riuscita a tener testa alla fiction più longeva della televisione italiana. Ciò nonostante, per coloro che si sono sintonizzati con il reality di Mediaset le sorprese non sono affatto mancate.

La conduttrice, per la puntata di ieri sera, ha deciso di sfoggiare un abito di gran lunga più provocante del solito. I suoi followers, che lo hanno potuto ammirare in anteprima attraverso TikTok, non si sono risparmiati nel commentare. Addirittura, c’è stato anche chi ha avanzato alla Blasi una proposta davvero allettante…

Ilary Blasi e la richiesta assurda sotto al VIDEO. La conduttrice è una vera bomba!

