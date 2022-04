Attacco di cuore, se hai questo sintomo corri dal medico: ascolta il tuo corpo

Se hai questo sintomo corri subito dal medico curante: potresti patire un attacco di cuore.

Attacco di cuore, una delle cause più diffuse di morte. Si stima infatti che ogni 36 secondi muore una persona per problemi cardiovascolari. L’attacco di cuore è il cattivo funzionamento a causa dell’ossigeno che non passa correttamente, da non confondere con l’arresto cardiaco.

Quando si pensa all’attacco di cuore e se dovessimo rappresentarlo, ci toccheremmo il petto simulando delle fitte ed un respiro non tanto agevole. Bene, esiste un sintomo che non ha nulla a che fare col petto ma una volta scoperto potrà aiutare a correre ai ripari. Ecco a cosa devi prestare assolutamente attenzione.

Attacco di cuore, il sintomo da non sottovalutare

Non potresti mai pensare che un sintomo che può annunciare un attacco di cuore si trovi ai piedi. Se questi iniziano a presentare un formicolio frequente o bruciore, intervieni subito. Trattasi di un sintomo dovuto alla condizione che incide sul sistema nervoso periferico e che viene chiamata neuropatia delle piccole fibre. Questo può cagionare un dolore acuto o una sensazione di bruciore e formicolio ai piedi.

Lo stesso può verificarsi anche sulle mani. Cosa fare quindi in questi casi? Rivolgersi al medico curante è certamente una delle principali azioni da compiere per correre subito ai ripari ed evitare conseguenze disastrose. Imparate quindi ad ascoltare il vostro corpo perché potrebbe fornire delle informazioni utili per prevenire dei malanni.

Il corpo ha sempre il suo codice di cui però spesso ne sconosciamo il significato. Lo studio proviene dall’America dove è emerso che ogni minuto muoiono due persone per problemi legati al cuore.

Un dato che certamente non fa dormire sonni tranquilli e che pertanto rende impellente l’esigenza di promuovere in maniera assidua uno stile di vita idoneo, quindi movimento ed alimentazione sana. E mai trascurare i controlli, farsi monitorare costantemente dai medici è un modo per contrastare ogni eventuale problema. La prevenzione è importante.