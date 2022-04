Il Volo, l’annuncio da pelle d’oca di Gianluca Ginoble: sale l’attesa per il grande evento

Procedono alla grande i preparativi per il grande evento dove il trio de Il Volo sarà assoluto protagonista. L’annuncio di Gianluca Ginoble.

Il trio canoro più amato dagli italiani è senz’altro Il Volo. I tre tenori hanno colpito il cuore dei fans sin dal primo momento in cui si sono esibiti.

Il loro primo successo, come tutti ricordiamo risale nel lontano 2005 quando tre giovani e talentuosi cantanti sbarcarono sul teatro Ariston di Sanremo. Il brano “Grande Amore” fa tutt’oggi venire i brividi se ascoltato in radio o in mondovisione.

Proprio in questa circostanza, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno colto l’occasione per estendere le loro immense qualità canore. Nel corso degli anni hanno presieduto apparizioni di prestigio, in onore di alcune leggende musicali.

Poi, il via a tour e concerti nelle più grandi piazze italiane. Uno di questi ultimi è stato soggetto a spostamenti obbligati a causa della diffusione pandemica, ma con la ‘tempesta’ ormai alle spalle (si spera una volta per tutte), il Volo sta per sondare il terreno per un ritorno in pista, tipico delle grandi occasioni

Il Volo, Gianluca Ginoble rompe il silenzio su Instagram: “Stiamo tornando…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANLUCA GINOBLE (@gianginoble11)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> La vita in diretta, Alberto Matano non riesce a trattenere quello che prova: “sono troppo geloso”

I fans non vedono l’ora di assistere ad una delle performance più encomiabili de “Il Volo“.

Con l’accantonamento graduale delle mascherine e delle restrizioni anti Covid, il trio più ambito del momento è pronto finalmente ad abbracciare il suo pubblico in presenza.

Il tour in concerto di “10 years live” sta per diventare realtà dopo il rinvio forzato dell’anno appena trascorso. A dare l’annuncio è stato il tenore, Gianluca Ginoble che con un lungo e commovente post su Instagram ha chiamato a raccolta un’infinità di appassionati.

L’annuncio ‘gridato’ da Gianluca avrà un seguito enorme sul ‘campo’, ovvero nell’immensa Arena di Verona, come prima tappa del percorso atteso da troppo tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Tra le due scegliere non saprei”, Le Donatella cambio outfit ad alta temperatura: c’è da star male – VIDEO

“The power of Belcanto. Back on tour soon” scrive con orgoglio il tenore, in attesa della risposta di fan e appassionati che di certo non faranno mancare il loro apporto alla causa.