Flavio Insinna si è conquistato negli anni il cuore degli italiani. Alla base del suo successo: l’umiltà e la grande simpatia che lo contraddistingue.

Sono tante le trasmissioni in cui lo abbiamo visto, da Affari tuoi alla conduzione dell’Eredità, un lavoro che esegue egregiamente ottenendo l’affetto di tutto il pubblico ed anche quello degli stessi concorrenti.

Flavio è anche uno dei giudici della terza edizione del Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci nel quale si esibiscono ogni sera artisti diversi con una maschera in grado di coprire le loro identità. Uno show travolgente che mette insieme tutta la famiglia sul divano, pronta a farsi coinvolgere dalla musica e dalla simpatia degli ospiti presenti in studio. Insieme a Flavio Insinna ci sono anche nel ruolo di giudici: Arisa, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo, un gruppo di personaggi molto diversi tra loro ma tutti con un grande bagaglio d’esperienza da condividere con il pubblico.

Quanto ha guadagnato Flavio Insinna per il Cantante Mascherato?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Sei sconvolgente” Federica Pellegrini incendia i social: bellezza mai vista prima… – FOTO

Flavio Insinna ha alle spalle una carriera ricca di grandi soddisfazioni, un uomo che è stato capace di costruirsi a piccoli passi, una strada che ad oggi rappresenta il suo sogno da sempre. Ma quanto guadagnerà per il ruolo di giudice al Cantante Mascherato?

Come detto pocanzi, la sua notorietà in Rai fa di lui un grande personaggio, un artista importante molto amato dal pubblico. Questo permette al conduttore di essere tra i giudici presenti, il più pagato. La cifra è davvero sconvolgente, alcuni hanno dichiarato che Insinna prenda dai 15.000 ai 25.000 euro a puntata. A fine programma quindi, Flavio porterà a casa una somma molto alta e questo di sicuro sarà per il suo lavoro, motivo di grande orgoglio. L’appuntamento fisso con l’Eredità ha permesso al conduttore di farsi conoscere più a fondo dal pubblico che ha imparato ad amarlo giorno dopo giorno, infondo l’amore di chi guarda da casa, è la carta vincente per chi come lui fa questo lavoro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Silvia Toffanin, altro che Pier Silvio: chi è stato il primo uomo che l’ha notata