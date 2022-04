Aida Yespica, il dramma continua: “Non posso vedere mio figlio…”

Aida Yespica torna a parlare del dramma che sta vivendo e del perchè si trova costretta a stare lontana dal figlio

La modella e showgirl Aida Yespica sta vivendo un periodo davvero molto complesso a livello emotivo. A causa di alcune vicissitudini è ormai da molto tempo lontana dal figlio Aron, che vive a Miami con il padre.

La Yespica è disperata per questa drammatica situazione e non sa più come venirne fuori. Riesce ormai a vedere e sentire suo figlio solo grazie alla tecnologia, ma un vero abbraccio sono ormai circa due anni che non può darglielo.

Aida Yespica e la lontananza forzata dal figlio. Scopriamo il perchè

Aron è nato 13 anni fa dalla relazione tra Aida Yespica e l’ex calciatore Matteo Ferrari. I due sono stati legati dal 2007 al 2009, quando hanno deciso di prendere strade separate. Dopo alcune dispute legali, sono riusciti a trovare un punto di incontro e a mantenere un buon rapporto per il bene del figlio. Matteo Ferrari vive oggi a Miami e insieme a lui si è trasferito anche il figlioletto. Questa decisione è stata presa di comune accordo dai genitori dopo una spiacevole vicenda che ha coinvolto la Yespica. Vittima di una truffa che le ha svuotato il conto, la donna ha preferito che il bambino vivesse con il padre per poter mantenere uno stile di vita adeguato.

In tutto questo sono ormai anni che la modella venezuelana non riesce a vedere suo figlio. Il motivo? Tutta una questione di burocrazia. La Yespica ha rivelato di avere problemi con il visto: “Per quattro volte me l’hanno cancellato perchè c’era la pandemia. L’ultima volta che ne ho fatto richiesta, mi hanno detto che devo aspettare” ha detto in un’intervista. Un vero e proprio dramma che per il momento non accenna a finire. Aida sente molto la mancanza del figlio che, ammette: “assomiglia sempre di più al padre“.