Victoria De Angelis ha stuzzicato l’immaginazione dei fan mostrandosi irresistibile. La visione è mozzafiato: mise e sguardo da infarto.

Occhioni celesti, lineamenti angelici, animo rock. Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, torna a stupire con il suo fascino travolgente.

21 anni di Roma, nata il 28 aprile del 2000 da madre danese e padre italiano, il suo volto è diventato conosciuto per i successi della sua band: dal Festival di Sanremo all’Eurovision, i Maneskin sono inarrestabili tanto da aver raggiunto incredibili traguardi nonostante la giovane età.

Il gruppo è nato proprio grazie a lei e il chitarrista Raggi, suo compagno di liceo. Nel 2015 i Maneskin, termine danese che in italiano significa chiaro di luna, hanno preso forma vedendo aggiungersi Damiano, cantante frontman, e il chitarrista Ethan Torchio.

Accanto ai successi musicali, la 21enne ha conquistato anche un grande seguito sui social, in particolare su Instagram. Con un profilo da ben 3,4 milioni di follower i suoi scatti mozzafiato fanno sempre battere i cuori dei fan: tra momenti sul palco e attimi sui set non mancano momenti spensierati sulla sua gallery. Molto attiva anche nelle stories, proprio alcuni attimi di svago in cui è ritratta stupenda hanno conquistato tutti.

Victoria De Angelis mozzafiato: mise e sguardo da infarto

