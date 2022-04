Domenica In, durante l’intervista a Vincenzo Mollica succede davvero di tutto: Mara Venier cade in un silenzio a dir poco imbarazzante…

A Domenica In, in occasione della puntata trasmessa quest’oggi, Mara Venier ha voluto celebrare l’amore assieme ai suoi numerosi fan. L’amore che è a fondamento del matrimonio tra Vincenzo Mollica e sua moglie Rosa Maria, alla quale il giornalista è legato da oltre 50 anni.

La coppia, intervistata dalla regina di Rai 1, ha confidato quelli che sarebbero i segreti alla base della loro longeva ed inossidabile unione. “Non sono mai stata gelosa” – ha ammesso senza esitazione Rosa Maria – “non me ne ha dato motivo“.

Moltissimi gli ospiti che sono intervenuti in diretta per interloquire con Mollica, da Enrico Mentana a Giorgio Panariello. Nel gran chiasso generale, una frase non è potuta sfuggire alle orecchie dei telespettatori. Si tratta di un’esternazione che ha tolto le parole di bocca persino alla conduttrice Mara Venier.

Domenica In, frasi assurde dell’ospite in diretta tv: “andate tutti a fancxxo”. Cala un gelo imbarazzante

Vincenzo Mollica, che per tutto il corso della sua carriera ha lavorato all’interno dei programmi Rai, è una delle personalità più stimate del panorama giornalistico italiano. Ospite assieme alla moglie Rosa Maria nella puntata odierna di Domenica In, lo scrittore ha rivelato a Mara Venier quale è stato il segreto del suo successo.

“Come hai resistito in così tanti anni?” – ha domandato con dolcezza la padrona di casa, a cui un irrefrenabile Mollica ha risposto – “Mi sono sempre tenuto la possibilità di mandare tutti a fancxxo“. Immancabili le risate a crepapelle dei presenti, da Enrico Mentana a Giorgio Panariello, collegato con la trasmissione via streaming.

Mara Venier, che inizialmente ha sbarrato gli occhi di fronte all’esternazione del giornalista, non ha potuto trattenere a lungo le proprie emozioni. Contagiata dal buonumore che stava prendendo campo in studio, anche la conduttrice di Domenica In si è lasciata andare ad una liberatoria risata.

Amatissimo dai tanti telespettatori che lo hanno seguito in questi anni alla Rai e stimatissimo dai colleghi, Vincenzo Mollica vanta di una carriera ed una vita esemplare. L’unione con sua moglie Rosa Maria, d’altro canto, ne è l’esempio lampante.