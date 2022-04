Elisabetta Gregoraci, il festeggiamento più bello annunciato sui social: “auguri, che meraviglia” – FOTO

Elisabetta Gregoraci sorprende i followers con le foto dei festeggiamenti avvenuti ieri sera: il pubblico la ricopre di apprezzamenti

Un sabato sera scoppiettante quello di Elisabetta Gregoraci, la showgirl e modella consacrata dalla scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Se il pubblico, fino a quel momento, la conosceva soprattutto per i suoi trascorsi con Flavio Briatore, grazie al reality la calabrese ha avuto modo di dimostrare ai followers di che pasta è fatta.

L’abbiamo vista presentarsi come una donna dalle mille risorse e come una mamma impeccabile, innamoratissima del figlio Nathan Falco. I telespettatori, al pari dei suoi ex colleghi di avventura al GF Vip, hanno letteralmente perso la testa per lei.

La Gregoraci, che è arrivata ad ipnotizzare un pubblico di 2 milioni di seguaci su Instagram, ha voluto mostrare loro i festeggiamenti che hanno avuto luogo proprio nella serata di ieri. La didascalia che accompagna la pubblicazione è davvero stupefacente.

Elisabetta Gregoraci, il festeggiamento più bello annunciato sui social: “che meraviglia” – FOTO

