Triplice fischio allo stadio Franchi, dove si è appena concluso il derby toscano Fiorentina-Empoli, valido per la 31^ giornata del campionato di Serie A: le pagelle ed il tabellino.

Pochi minuti fa è arrivato il fischio conclusivo del lunch match del 31esimo turno di Serie A tra Fiorentina ed Empoli. A conquistare il successo i padroni di casa per 1-0.

Dopo una prima frazione di gioco, con diverse occasioni, il match si è sbloccato solo al 58′ grazie alla rete di Gonzalez. L’argentino, su una punizione battuta da Biraghi, è riuscito a svettare bene e trovare il bersaglio grosso con un colpo di testa. Un minuto prima, gli ospiti erano rimasti in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Luperto, rispedito negli spogliatoi dall’arbitro per somma di ammonizioni.

Fiorentina-Empoli: il tabellino e le pagelle dell’incontro

Grazie ai tre punti messi in cascina oggi, la squadra viola consolida l’ottavo posto ad una sola lunghezza di distanza da Roma ed Atalanta, entrambe a quota 51 ed impegnate nel pomeriggio rispettivamente contro Sampdoria e Napoli, e a due dalla Lazio, che ieri ha battuto il Sassuolo. L’Empoli rimane, invece, a 33 punti occupando la dodicesima posizione in classifica.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 5,5; Venuti 6, Milenkovic 6, Igor 6,5, Biraghi 6,5 (86′ Terzic s.v.); Duncan 5,5, Torreira 6 (71′ Amrabat 6), Castrovilli 5,5; Gonzalez 7 (86′ Callejon s.v.), A. Cabral 6, Saponara 6 (77′ Sottil s.v.). A disposizione: Dragowski, Martinez Quarta, Nastasic, Maleh, Ikoné, Piatek. Allenatore: Vincenzo Italiano 6.

Empoli (4-3-2-1): Vicario 6,5; Stojanovic 5,5, Tonelli 6 (28′ Ismajli 6), Luperto 4,5, Cacace 5; Zurkowski 6, Stulac 6,5 (61′ Viti 6), Bandinelli 6 (77′ Bajrami s.v.); Henderson 5,5 (61′ Asllani 5,5), Di Francesco 5,5 (61′ Cutrone 6); Pinamonti 5. A disposizione: Ujkani, Biagini, Fiamozzi, Verre, La Mantia, S. Romagnoli. Allenatore: Aurelio Andreazzoli 5,5.

Arbitro: Luca Massimi della sezione AIA di Termoli.

Reti: 58′ Gonzalez (F)

Ammoniti: 45’+3 Luperto (E), 56′ Torreira (F), 57′ Luperto (E), 81′ Ismajli (E).

Espulsi: 57′ Luperto (E).

Note: 4′ e 5′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Gonzalez (F).

L’Empoli aprirà il prossimo turno di campionato ospitando lo Spezia in casa, gara in programma sabato 9 aprile alle 15:00. La squadra di Italiano, invece, volerà in Campania per affrontare, domenica alle 15:00, il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.