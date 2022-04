Un terremoto si è imbattuto sulla Royal Family a seguito di alcune voci di corridoio su un imminente divorzio. Una coppia sembra star per saltare e questo cambierebbe gli equilibri a Palazzo.

Uno scossone ha investito la Royal Family. Dopo le forti emozioni vissute a seguito della commemorazione del Principe Filippo, una vicenda ha fatto tremare la Regina Elisabetta e tutti i membri della famiglia reale inglese.

Se gli scandali non sono mancati nella storia della monarchia britannica, ogni volta che se ne imbatte uno sulla corona le preoccupazioni impadroniscono i Royal. Sotto il ciclone mediatico costantemente, protagonisti di intere pagine di gossip in tutto il mondo, i loro comportamenti sono sempre sotto giudizio.

In questo senso, quest’anno a far parlare molto è stato il terzogenito della Sovrana Andrea, coinvolto in uno scandalo giudiziario a seguito delle accuse di Virginia Giuffre di aver abusato di lei da giovane.

Il fratello di Carlo non è il solo ad aver messo in imbarazzo la famiglia reale negli ultimi mesi: suo figlio Harry lo ha fatto in molte occasione a cui sembra aggiungersene una nuova. Secondo voci di corridoio il Sussex sarebbe ai ferri corti con la moglie Meghan.

Royal Family: forte scossone, aria di divorzio per una coppia

Dopo la grande e criticata assenza di Harry alla commemorazione del nonno Filippo, deceduto il 9 aprile 2021, un nuovo colpo di scena lo vede protagonista.

Abbandonati gli obblighi di corte e ricostruitosi una nuova vita al fianco dell’ex attrice di Suite, Meghan Markle, da mesi non ha più rapporti con la Royal Family. Tra accuse e faide, questa volta la relazione che sembra essere in pericolo è proprio quella con la moglie, mamma dei suoi due figli, Archie e Lilibet.

Per alcuni esperti reali, anche se non è stato ufficializzato nulla, da settimane i due si sarebbero allontanati: sposatisi nel 2019 e trasferitisi in America nel 2022, la loro favola si starebbe già sgretolando.

Questo cambierebbe gli equilibri anche di Palazzo e rimescolerebbe le carte della vita del nipote della Regina Elisabetta.