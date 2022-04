Si schianta in auto contro un muretto: muore ex luogotenente dell’Esercito

Ancora sangue sulle strade italiane, nella giornata di ieri un ex luogotenente dell’Esercito è morto a Latina, altezza Chiesuola, a seguito di un violento incidente.

Sale il numero delle vittime sulle strade italiane. Nella giornata di ieri, sabato 2 aprile, un uomo è deceduto a Chiesuola (Latina) a seguito di un violento incidente. La vittima era un 68enne, luogotenente dell’Esercito in pensione.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro ora al vaglio della Polizia Stradale di Terracina. Secondo una prima ricostruzione nella causazione dell’incidente non avrebbero concorso altri soggetti. L’uomo potrebbe aver perso – forse a causa di un malore- il controllo dell’auto per poi finire contro il muretto di un distributore di benzina.

Latina, ex luogotenente dell’Esercito muore in un tragico incidente stradale: ipotesi malore

Si chiamava Aldo Pazienza, l’uomo di 68 anni deceduto nel pomeriggio di ieri – sabato 2 aprile- a seguito di un incidente registratosi a Chiesuola, comune alle porte di Latina.

L’ex luogotenente dell’Esercito, ora in pensione, era a bordo della sua Renault Clio quando per cause ancora da appurare ne avrebbe perso il controllo, schiantandosi contro il muretto di una stazione di carburante. Sull’esatta dinamica dei fatti, riportano i colleghi della redazione di Latina Oggi, stanno indagando, coordinati dal sostituto Commissario Giuliano Trillò, gli agenti della Polizia Stradale di Terracina, a causa della mancanza di personale nella sezione di Latina.

Dai primi rilievi sarebbe emerso che il 68enne – forse a causa di un malore- avrebbe perso il controllo della vettura finendo fuori strada, nella corsia di senso opposto a quella di marcia. Il suo veicolo si sarebbe schiantato poi contro il muretto del distributore di benzina. Alla base della tragedia, l’ipotesi più accreditata è quella del malore improvviso che lo avrebbe colto mentre era volante. Nell’incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Immediata la chiamata ai soccorsi che purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione non sarebbero riusciti a salvargli la vita. Il pensionato sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Aldo Pazienza era originario di Napoli, ma da anni ormai risiedeva ad Anzio dove era molto conosciuto.