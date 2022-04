Rocio Morales a cuore aperto sui social. Per la figlia Luna la dedica piena di amore: parole che fanno molto riflettere

All’inizio hanno fatto “scandalo” nel mondo dello showbitz e oggi sono una delle coppie più belle che ci siano. Parliamo di Raul Bova e Rocio Munoz Morales. Per loro galeotto fu il film cult “Immaturi – Il Viaggio”. È bastato il set per innamorarsi tanto che Bova ha lasciato la moglie, Chiara Giordano per intraprendere una nuova vita insieme alla sua Rocio.

Da allora ne è passato di tempo. I due sono affiatatissimi e hanno costruito una bella famiglia mettendo al mondo due stupende bambine: Luna e Alma, nate rispettivamente il 2 dicembre 2015 e l’1 novembre 2018. Sono loro il regalo più bello e grande nato dal loro amore che nonostante i pettegolezzi resiste al tempo e alle malelingue.

Sui social le due bambine le vediamo di rado o comunque di schiena, di profilo e con piccole emoticon a coprire il viso. Rocio e Raul ci tengono molto alle loro piccole e per loro hanno scelto un’esposizione ponderata e regolata. C’è però una foto con una dedica di mamma Rocio che fa esplodere il cuore.

Rocio Morales, l’abbraccio con Luna e la dedica meravigliosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Il Covid ha fatto uscire fuori i sentimenti di Rocio Moreles e così la bella spagnola ha affidato a Instagram un bel messaggio per la sua piccola Luna, la primogenita avuta da Raul Bova.

Nei momenti più difficili in cui il virus è arrivato in casa, l’attrice ha voluto esprimere il suo amore per la sua bambina con una dedica che ha conquistato tutti.

“Sei tu che m’insegni ad essere una guerriera giorno dopo giorno. Il tuo combattere con amore, purezza, voglia di evolverti e voglia di dare e ricevere bellezza – ha scritto Rocio a corredo di uno scatto in bianco e nero che la vede abbracciare e baciare la sua piccola – Grazie perché insieme a te mi sento imbattibile… E so che insieme ce la faremo!”.

Per loro tanti messaggi di sostegno ed amore: “Forza e coraggio che anche questa passa ..sei una persona e mamma meravigliosa…❤️❤️❤️” le dice una dei suoi tanti fan.