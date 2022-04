Andrea Delogu ha condotto per diverse settimane “Tonica”, un programma che è andato in onda su Rai2, subito dopo Stasera tutto è possibile.

É approdato in televisione proprio durante lo scoppio della guerra in Ucraina e la stessa presentatrice invitò i telespettatori a guardare Tonica per provare per quanto possibile, a distrarsi per qualche ora concedendosi qualche momento di leggerezza.

Tonica è un programma dedicato alla musica e in ogni puntata, grazie alle ospitate di artisti molto diversi tra loro, il pubblico è riuscito ad avvicinarsi in primis al cantante che ha raccontato parte di se stesso e poi alla sua musica. Al timone c’è stata Andrea Delogu, una conduttrice capace di mettere ogni artista a proprio agio, trasformando lo studio in un salone di casa dove potersi sentire liberi di essere se stessi a prescindere dalle telecamere. Un programma come Tonica regala al telespettatore momenti di musica e spensieratezza ma anche spunti stimolanti di grande riflessione.

Andrea Delogu e il post sull’ultima puntata di Tonica

Per diverse settimane il programma è andato in onda dopo Stasera tutto è possibile su Rai2 e con la puntata trascorsa, è per adesso terminato. Andrea Delogu attraverso un post su Instagram ha condiviso un bilancio personale con i follower, orgogliosa del proprio lavoro.

“Questo programma è stato una botta, tanti ospiti anche nell’ultima puntata, un modo cosi per chiudere con stile“, ha scritto la conduttrice che orgogliosa ha ringraziato il pubblico ed i fan per aver seguito tutte le puntate. Con la speranza anche di riuscire ad ottenere dalla produzione, l’approvazione per nuove puntate cosi da invitare ospiti diversi pronti a farsi conoscere dal pubblico scavando oltre la loro musica che è di sicuro la prima interazione con i fan ma anche un mezzo attraverso il quale può avvenire un’interconnessione di vita personale con tutti quelli che comprano il biglietto per assistere ai concerti. Tonica è stato di sicuro un successo e questo è in gran parte merito di Andrea Delogu.

