Harry Styles è tornato con un nuovo singolo che apre le porte all’album “Harry’s House”: scopriamo il significato del brano “As It Was”, spiegato dall’artista

Un nuovo capitolo per Harry Styles che ha presentato al pubblico il singolo “As It Was“. Il cantante inglese si prepara a a far ascoltare il suo terzo progetto discografico, intitolato “Harry’s House” e che uscirà il prossimo 20 maggio, che segna il suo ritorno sulla scena musicale a quasi tre anni di distanza dall’ultimo album “Fine Line“.

Il brano, attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali, è stato accompagnato dal video ufficiale che in sole 24 ore ha ottenuto 20 milioni di visualizzazioni. “As It Was” è stato uno dei brani più ascoltati tra le uscite di venerdì 1 aprile, tanto da sfidare i numeri di debutto del singolo di Adele “Easy on me“, che detiene attualmente il record per il maggior numero di stream ottenuti su Spotify in un solo giorno.

Il significato di “As It Was”: “La necessità di accettare il cambiamento”. Harry Styles rivela chi è la bambina presente nel brano

Il nuovo progetto discografico di Harry Styles viene inaugurato con la pubblicazione del singolo “As It Was” che racchiude in sé un significato tanto personale per l’artista quanto potenzialmente universale.

È proprio lui a spiegarlo nel corso di alcune interviste radiofoniche: “Parla di metamorfosi e di riuscire ad accettare i cambiamenti, il tuo passato. Un cambio di prospettiva“. Il ritornello del brano ripete “It’s not the same as it was” (“Non è più come era prima”), un concetto che il cantante ha pensato fosse particolarmente attuale. In seguito alla pandemia negli ultimi anni la vita di numerose persone ha subito inevitabili cambiamenti e non è sempre facile adattarsi ad essi.

“As It Was” si apre con la voce di una bambina che si rivolge all’artista. “C’mon Harry we want to say goodnight to you” (“Dai Harry vogliamo darti la buonanotte”), un messaggio piuttosto dolce che ha tuttavia scatenato la curiosità di milioni di fan. Ci ha pensato Styles a chiarire l’identità della bambina: si tratta della sua figlioccia.

“Aveva l’abitudine di chiamarmi prima di andare a letto e una volta non ho risposto. Voleva farmi sapere che era piuttosto arrabbiata per questo. Sono andato a scovare l’audio e ho pensato di aggiungerlo“, ha raccontato.

Il cantante e attore inglese si trova attualmente a Los Angeles dove si sta preparando al debutto sul palco del Coachella Festival, dove canterà per la prima volta il nuovo singolo. Sarà lui l’artista principale nelle serata di venerdì 15 e venerdì 22 aprile.