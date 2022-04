Ilary Blasi, la verità su Chanel Totti mai confessata prima: “C’è un problema in famiglia”

Ilary Blasi. La presentatrice de “L’Isola dei Famosi” è stata intervistata da Francesca Fagnani. La giornalista ha rivolto una curiosa domanda su una particolarità che finalmente non è più un mistero

Sembra finalmente che sia tornato il sereno in casa Totti – Blasi. Poche settimane fa l’ex capitano della Roma e la presentatrice Mediaset sono stati travolti dall’uragano di un gossip insidioso che dava per certa la fine della loro unione ventennale.

Con gran sollievo di tutti gli italiani che nutrono per la coppia un sincero affetto, si è trattato solo di un rumor passeggero, tutto è tornato alla normalità. Ilary Blasi, inoltre, è apparsa più raggiante che mai alla guida per il secondo anno consecutivo di una nuova edizione de “L’Isola dei famosi”, reality di sopravvivenza partito lo scorso 21 marzo. Ottimi i risultati di share raggiunti fino ad ora e cast scoppiettante che non lesina colpi di scena.

Ilary Blasi finalmente risponde alla domanda che tutti si sono posti da anni: “Perché lo hai fatto?”

Uno degli sgabelli più roventi e temuti dei palinsesti nostrani è quello riservato agli ospiti della trasmissione “Belve”, in onda su Rai Due. La giornalista Francesca Fagnani, infatti, non ha peli sulla lingua e non si tira indietro dal fare domande scomode (a volte anche molto private e imbarazzanti) a coloro che hanno il coraggio di affrontare un faccia a faccia con lei.

Tra le ultime impavide anche Ilary Blasi. La Fagnani ha voluto togliersi una curiosità che ha coinvolto sicuramente molti altri italiani. Riguarda il nome “particolare” della secondogenita della presentatrice de “L’Isola dei Famosi”: “Ti sei pentita di aver dato a tua figlia il nome Chanel? Quali erano gli altri nomi nella rosa? Balenciaga?“ – ha chiesto con ironia.

Nessun ripensamento da parte di Ilary Blasi. L’unica remora poteva essere la disapprovazione della bambina una volta diventata più grande. A quanto pare, anche alla giovane interessata (oggi 14enne) la scelta è stata gradita: “Non riuscirei ad immaginarmi Chanel con un altro nome” – ha detto Ilary Blasi. Ha poi aggiunto: “In famiglia abbiamo un problema con i nomi. Christian ed Isabel sono più normali”.

É a questo punto che la Fagnani si è accorta della particolarità dei nomi di tutti e tre i figli di casa Totti – Blasi, ossia finiscono per consonante. “Non ti piacciono le vocali?“ – ha incalzato la giornalista.

La presentatrice ha palesato un ragionamento ben studiato: “Totti è un cognome corto e brutto, molto duro, così i nomi li abbiamo scelti senza vocale finale”.

L’opzione alternativa a Chanel sarebbe stato il nome Roma. “In famiglia abbiamo un problema con i nomi” – ha precisato l’ex letterina di “Passaparola” – “Ho due sorelle che si chiamano Silvia e Melory. Con la prima i miei genitori all’epoca non se la sono sentita di azzardare. Poi sono nata io ed infine Melory”.

A quanto pare anche i nipoti hanno nomi inusuali: Stella, Nicki e Jolie.