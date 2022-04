Allegra Gucci a Verissimo: ” Il film è stato una vera e propria caricatura”

Allegra Gucci durante un’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin ha finalmente dichiarato le sue opinioni sul film “House of Gucci”.

La morte di Maurizio Gucci è stato un duro colpo per Allegra che aveva solo quattordici anni. Quella notizia le ha cambiato la vita per sempre, facendole provare un dolore che logora l’anima, quello legato alla perdita di un genitore.

“Non ero andata a scuola quel giorno, ero nella mia stanza quando la mamma è venuta a darmi la triste notizia, quel momento non lo dimenticherò più”, ha raccontato Allegra a Silvia Toffanin durante l’intervista, parlando anche della trasformazione che il rapporto con la mamma Patrizia ha avuto dopo quel momento. La signora Reggiani dopo la morte del marito, è stata accusata di essere la mandante dell’omicidio. Allegra a cuore aperto a raccontato a Silvia che dopo quel momento, nessun familiare si è fatto avanti per stare vicino a lei e a sua sorella, due giovani donne travolte da un avvenimento terribile.

Allegra Gucci a Verissimo: “Nel film non hanno detto la verità”

Allegra ha confessato di non aver particolarmente gradito il film “House of Gucci” poiché non ha raccontato le cose per come sono andate. “Pensavo di riuscire a distaccarmi da questo dolore, ma il film mi ha spinto a tirar fuori tutta la storia, anche per dire come sono andate davvero le cose”, ha dichiarato emozionata e ancora profondamente addolorata. Allegra ha raccontato di come lei e la sorella dopo l’arresto della madre, andavano abitualmente in carcere a trovarla, sostenendo in tutti i modi la sua innocenza.

“Non voglio sentire più bugie su questa storia”, ha anche detto e dopo che Silvia Toffanin le ha chiesto come stessero ora i rapporti con la madre. Allegra ha confessato che ci sono al momento tutti i presupposti per riallacciare un rapporto anche se la donna non ha ancora chiesto perdono alle due figlie, ma nonostante questo la ragazza si è detta una donna migliore della madre, motivo per il quale è pronta a ricucire un rapporto distrutto dal dolore.

