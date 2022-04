Charlotte Casiraghi come Charlene, “pare sia malata anche lei”. I dettagli

Nuova batosta per Alberto di Monaco, non bastava la moglie, ora sembra che anche la nipote abbia gravi problemi di salute.

Un filo sottile sembra collegare la ormai nota principessa ed ex campionessa di nuoto Charlene Wittstock alla bellissima figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi. Un destino inesorabile sta attanagliando la famiglia Grimaldi ed il Principato di Monaco.

La bellissima mamma oggi giornalista Charlotte Casiraghi, non ha mai amato le etichette e tantomeno il titolo di principessa, tanto che in una recente intervista aveva dichiarato: “Non chiamatemi principessa. Non lo sono. Mia madre lo è, non io. Sono nipote di un capo di stato e proprio per questo ho dei doveri di rappresentanza. Ma niente di troppo pressante ed eccezionale”.

Oggi la classe 1986 è però ancora una volta sotto attacco per via di un problema di salute che sembra sia un “vizio” di famiglia nonché uno dei mali peggiori dell’ultimo secolo. Come Charlene e Grace Kelly, anche Charlotte sembra ne sia affetta e la comunicazione semi ufficiale che sta trapelando da palazzo in questi giorni è davvero assurda.

Nuova batosta per il Principato, anche Charlotte Casiraghi sta male?

Ad avanzare quest’ipotesi l’esperto reale del New York Times Joel Stratte-McClure, che ha avvicinato queste tre regnanti trovando diversi punti in comune. Hanno avuto lo stesso destino rinunciando ad una vita piena di soddisfazioni lavorative, ma anche la stessa indipendenza personale, per amore di casa Grimaldi.

Se però al momento Charlene sembra ormai alla deriva, quella che preoccupa maggiormente è la giovane mamma che per colpa della depressione starebbe annullando sempre più impegni istituzionali e le sue uscite pubbliche.

Non si è mai fatto mistero che dopo tutte le sue gravidanze, la nipote di Alberto di Monaco abbia sofferto di depressione post partum, ne parlarono moltissimo i giornali di tutto il mondo ma poi la questione è stata messa a tacere.

Mamma di Raphaël Elmaleh, nato nel 2013, e di Balthazar Rassam, nato nel 2020, Charlotte oggi è sposata con Dimitri Rassam, figlio di Carole Bouquet, ma trapelano poche notizie sul loro conto.

L’infelicità che circola dilagante a palazzo sta decisamente creando scalpore mediatico e fa pensare molti su quanto la felicità finanziaria e materiale possa essere proporzionale a quella psicofisica. Oppure è solo un meno specchietto per le allodole per nascondere qualcosa di ben più grave?