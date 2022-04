Miriana Trevisan condivide con i fan uno dei suoi pensieri più intimi: la replica del pubblico del web non si è fatta attendere a lungo

Grazie al Grande Fratello Vip abbiamo scoperto il suo carattere docile e al contempo combattivo, la sua risata contagiosa e quello spirito indipendente, libero, che l’hanno resa una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. Miriana Trevisan, amatissima dal pubblico di Canale Cinque e dai suoi compagni d’avventura, è divenuta in poco tempo una vera celebrità del web.

L’ex moglie di Pago, complice il successo racimolato grazie al reality, condivide quotidianamente i propri pensieri con i fan, rendendoli partecipi delle parti più intime di sé.

A questo proposito, l’ultimo scatto che la Trevisan ha pubblicato attraverso Instagram è davvero mozzafiato. La bellezza sconvolgente della showgirl, sorprendentemente, viene però oscurata dalla frase che accompagna l’immagine: è davvero stupefacente!

Miriana Trevisan non si nasconde e ammette tutto quello che prova: “è davvero fortunato” – FOTO

Una foto dalla bellezza disarmante, quella che Miriana Trevisan ha recentemente pubblicato tramite il profilo di Instagram. Trucco marcato agli occhi, labbra accentuate dalla tinta color corallo e sguardo da femme fatale. Ancora più accattivante, tuttavia, è la didascalia che la showgirl ha riportato al fianco del post.

“L’arma segreta è il contrasto […]. Tra aree chiare e scure del nostro essere“: una frase che sembra riassumere perfettamente il modus vivendi della bellissima ex gieffina, e che ci aiuta ad inquadrare la sua natura più nascosta.

Miriana, leggendo tra le righe, apparrebbe combattuta tra due parti di sé: la parte più autentica e verace, quella che si “arrende ai colori accesi della vita“, e la parte più quieta, che “riposa all’ombra dei sogni più arditi“.

Un’anima libera e dalle mille sfumature, quella della Trevisan, sfuggente ed impossibile da intercettare, se non agli occhi di pochi eletti. I followers, tramite i commenti, non hanno potuto far altro che constatare la veridicità delle parole della showgirl.

“Chi ha la possibilità di far parte del tuo mondo è davvero fortunato“: queste le considerazioni di una fanpage dedicata alla Trevisan, che sembra aver stregato un numero impressionante di utenti.