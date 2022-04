Muore a 12 anni mentre si trova a scuola: il tragico destino del piccolo Andrea

A Nola (Napoli) un bambino di 12 anni è morto mentre si trovava a scuola: il piccolo si sarebbe accasciato nell’atrio, forse colpito da un malore.

Immane tragedia quella registratasi ieri – sabato 2 aprile– a Nola (Napoli). Un bambino di 12 anni è morto mentre si trovava a scuola.

Il piccolo, iscritto al Mercogliano-Guadagni di Cimitile, si sarebbe accasciato mentre si trovava nell’atrio dell’istituto comprensivo, dopo essere stato colpito da un malore. Repentina la chiamata, da parte del personale scolastico, ai soccorsi che purtroppo nulla hanno potuto per salvargli la vita. Intervenuti anche i Carabinieri.

Aveva solo 12 anni Andrea, il bambino che nella giornata di ieri è morto a Nola (Napoli), mentre si trovava a scuola. Il piccolo si sarebbe accasciato all’interno dell’atrio e purtroppo per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. I medici non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso.

Presso il Mercogliano-Guadagni di Cimitile, all’esito dell’accaduto, sarebbero intervenuti anche i Carabinieri che hanno attivato le indagini per meglio chiarire la dinamica dei fatti. Stando a quanto riportano i colleghi della redazione di Positano News, gli inquirenti avrebbero ascoltato diversi testimoni. Dalle loro deposizioni sarebbe emerso che il bambino avrebbe accusato un malore e perso subito i sensi, morendo nell’arco di poco tempo. Nonostante il repentino arrivo dell’equipe del 118 dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, nulla è stato possibile per salvargli la vita.

Il piccolo, secondo quanto riferisce Positano News, pare soffrisse di alcune patologie che potrebbero averne causato il decesso. Il padre del bambino, pare sia morto lo scorso anno a causa di un infarto e da quel momento il 12enne sarebbe stato costantemente monitorato.

Nessun esame autoptico è stato disposto sulla salma all’esito di una prima ispezione cadaverica dalla quale non sarebbe emerso alcun elemento che potesse far pensare a morte diversa rispetto a quella dettata da cause naturali.

Quanto accaduto ha sconvolto l’intera comunità, numerosi i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia tra cui anche quello dell’istituto scolastico frequentato dal bambino. La scuola, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, ha scritto: “Tutta la Comunità Scolastica dell’I.C. Mercogliano – Guadagni di Cimitile, straziata dal dolore per la perdita del piccolo Andrea, si stringe, in preghiera, al dolore della famiglia”.