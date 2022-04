L’Eredità cambia tutti per un’occasione speciale, mai visti così

La puntata del programma L’Eredità andata in onda in prima serata sabato 2 aprile, è stata una puntata completamente diversa dal solito. Vediamo cosa è cambiato

Il programma L’Eredità è uno dei programmi più longevi ed amati di Rai1. Negli anni continua a raggiungere picchi di share elevatissimi e tiene incollati allo schermo migliaia di italiani ogni sera.

Il padrone di casa è sempre il bravissimo conduttore Flavio Insinna che riesce, di puntata in puntata, con la sua bravura e la sua professionalità, a conquistare, intrattenere e divertire il pubblico.

L’Eredità cosa è cambiato durante l’ultima puntata

Per la puntata del programma di sabato 2 aprile, si è deciso di apportare una novità rivoluzionaria. All’interno del game show è cambiato tutto, a partire dai concorrenti. La decisione è stata presa dalla Rai che sempre si è mostrata estremamente sensibili a temi di natura sociale; pertanto, si è deciso di dedicare questa puntata del game show più seguito di Italia, all’Ucraina e al suo popolo, vittima della terribile situazione di guerra che tutti sappiamo.

La puntata intitolata L’Eredità – Una sera insieme, è andata in onda sabato 2 aprile alle 21:30 ed ha fatto compagnia ai telespettatori per tutta la sera. Hanno preso parte al programma tantissimi personaggi famosi tra cui Massimo Cannoletta, Francesca Fialdini, Orietta Berti, Paolo Conticini, Francesco Gabbani, Matilde Gioli, Lillo&Greg e tanti altri. Durante la puntata non sono certamente mancate numerose sorprese, tanti colpi di scena e diversi personaggi illustri che hanno preso parte allo show in qualità di ospiti. Lo scopo della serata era ben preciso: aiutare l’Ucraina. Il montepremi della serata è stato infatti devoluto in beneficenza per questa importantissima causa. Per tutta la durata della puntata è stato inoltre possibile donare al numero 45525, tramite chiamata o SMS. Tutto il denaro accumulato è stato utilizzato per raccogliere beni di prima necessità da spedire in Ucraina alle persone in difficoltà. La raccolta fondi è stata promossa da Croce Rossa, UNHCR ed UNICEF.