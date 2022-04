Donna di 35 anni muore in modo atroce. Comunità scossa per l’accaduto

Una donna di 35 anni è morta in modo atroce, la tragedia si è consumata in provincia di Padova, la comunità è sotto shock.

La donna madre di due figli è morta tragicamente in provincia di Padova. Sulla vicenda indagano gli inquirenti, da chiarire la dinamica dell’accaduto.

C.T. (queste le iniziali della donna) era madre di due figli, uno di 5 anni e l’altro di 10 anni, è morta ieri, venerdì 1 aprile, verso le 14 presso la sua abitazione in via Firenze, a Ponte San Nicolò in provincia di Padova.

Ancora da chiarire le cause della morte e la dinamica della tragedia

Gli inquirenti stanno indagando sulla vicenda che ha del paradossale. Sul posto per i primi riscontri il magistrato Sergio Dini, i Carabinieri i Vigili del Fuoco ed il personale sanitario del Suem.

Nessuna pista è esclusa, si pensa anche ad un gesto autolesionistico. La donna di 35 anni è morta uccisa dal fumo che si è sprigionato dal materasso, sul letto erano adagiati dei vestiti ed alcune coperte, questi materiali avrebbero preso fuoco, improvvisamente.

E’ stato sentito anche il compagno della donna e per ora è escluso il coinvolgimento di altre persone. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per danneggiamento ed incendio a carico di ignoti.

La tragedia si è consumata ieri, 1 aprile, nel primo pomeriggio. Nell’appartamento al piano terra in via Firenze, in provincia di Padova, il fumo ha reso l’aria irrespirabile. La comunità è sotto shock, nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo così doloroso.

A dare l’allarme gli altri condomini del palazzo, in poco tempo la palazzina è stata evacuata dai Vigili del Fuoco che con non poca fatica sono entrati nell’appartamento della donna trovandola esamine. I sanitari del 118 giunti sul posto non sono riusciti a salvarla ed hanno costatato poco dopo il decesso.

Probabilmente i vestiti con le coperte hanno preso fuoco a causa di un mozzicone di sigaretta, la donna è morta per un’intossicazione da gas e fumo. Al momento del decesso la donna era sola in casa, non è chiaro se abbia cercato di fuggire per evitare il peggio. Solo le indagini faranno luce sulla vicenda.