É accaduto ad Arquata Scrivia in provincia di Alessandria un avvenimento drammatico. Un giovane mentre stava lavorando in fabbrica ha avuto un incidente.

Se ne sentono purtroppo tantissimi di incidenti sul lavoro e per molti all’arrivo dei soccorsi non c’è tempestività che possa risolvere la questione, troppo spesso nonostante l’ambulanza, il destino ha già scritto il doloroso finale.

In una fabbrica in provincia di Alessandra, la Cavalleri Unipersonale, lavorano tanti ragazzi e tra questi c’era anche Davide Scanio, il giovane trentaduenne che a causa di un’incidente ha perso la vita. Stava lavorando con un macchinario a rotazione ma un movimento sbagliato ha permesso all’oggetto di agganciare il giovane che ha perso il controllo del proprio corpo ed è caduto a terra battendo forte la testa. Questo movimento errato ha purtroppo segnato una fine drammatica: Davide è morto sul colpo.

Davide Scanio ucciso da un macchinario a rotazione

Subito dopo la sua morte i Carabinieri si sono precipitati nel fare le indagini doverose in merito a questa morte ingiusta. Questa vicenda è l’ennesima avvenuta in Italia. Sono infatti tantissimi coloro che a causa di un incidente sul lavoro ci hanno lasciato la pelle.

La vita comporta molte scelte e sacrifici ed il lavoro è di sicuro tra le prime di questa lunga lista di priorità, accettare che un uomo possa morire mentre sta faticosamente svolgendo il proprio mestiere che gli permette di arrivare a fine mese, fa ancora più rabbia di altre situazioni, per quanto a prescindere dal luogo sia sempre inaccettabile la morte di un ragazzo cosi giovane. Probabilmente le risposte delle indagini e la messa in chiaro della vicenda non darà ai familiari di Davide quello che con violenza gli è stato tolto ma aiuterà comunque i suoi cari e la stessa anima del ragazzo, a trovare se pur a piccoli passi, una leggera serenità per riuscire ad andare avanti e ricordare a chi resta che in un modo o nell’altro, vale sempre la pena di provare a vivere.

