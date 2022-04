“Dovresti rifarti proprio lì”, Roberta Morise, la FOTO in costume è strepitosa ma c’è chi la critica: il motivo

Roberta Morise, la foto in costume è una vera bomba ma c’è chi la critica: il dettaglio che alcuni fan non hanno mancato di notare

La sua avventura all’Isola dei Famosi è iniziata al fianco del cantante Blind, col quale Roberta Morise sembra comporre una coppia più che affiatata. L’ex professoressa de L’Eredità, approdata in Honduras in ritardo rispetto ai propri compagni d’avventura, sta dimostrando di avere tenacia e grinta da vendere.

Dopo il recente ritorno di Roberta sul palcoscenico di Rai 1 al fianco di Flavio Insinna, i suoi followers non vedevano l’ora di ammirarla in una nuova avventura televisiva. La pagina Instagram della naufraga, parallelamente, continua a pubblicare scatti tratti proprio dalla sua esperienza all’Isola.

Nell’ultima compilation, in cui una sensazionale Roberta si lascia ammirare in costume, un fan non ha mancato di sollevare una questione a dir poco spinosa. Secondo l’utente in questione, un particolare fisico della Morise non sarebbe all’altezza del resto…

“Dovresti rifarti”, Roberta Morise, la FOTO in costume è strepitosa ma c’è chi la critica: il motivo

