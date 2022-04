Esplosione in una discoteca: 1 morto e almeno 37 feriti – VIDEO

La deflagrazione è divampata sulla pista di un locale a Baku, capitale dell’Azerbaijan, nelle prime ore di domenica 3 aprile.

1 vittima e almeno 37 feriti: è questo il tragico bollettino della deflagrazione esplosa in una discoteca a Baku, nell’Azerbaijan. L’esplosione è avvenuta alle prime ore di questa domenica, 3 aprile. Stando a quanto riporta The Guardian, le fiamme hanno avvolto il locale della capitale del Paese intorno alle ore 3:00 del mattino locali.

NON PERDERTI ANCHE >>> Sparatoria in strada: morto un 12enne colpito da un proiettile vagante

Esplosione in una discoteca: avanza la pista della perdita di gas

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Azxeber Media (@azxeber)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Orrore sulla riva: più di 20 carcasse di delfini arenate sulla spiaggia

Il locale colpito è la discoteca “Location”, locale notturno nel cuore di Baku, precisamente sulla Tarlan Aliyarbayov Street, nel distretto di Sabail. Al momento le cause della deflagrazione sono ancora in fase di accertamento; tuttavia, tra le teorie proposte avanza la pista della fuoriuscita incontrollata di gas. L’ipotesi trova ampia condivisione nelle dichiarazioni del Fornitore Azerigas, che ne prospetta la possibile validità: “l’esplosione è stata probabilmente causata dalla perdita di gas da una bombola immagazzinata nel locale”. Tuttavia, ricorda il portavoce del ministero dell’Interno, Ehsan Zahidov, è ancora troppo presto per annunci ufficiali.

L’esplosione è divampata intorno alle 3:00 del mattino locali: all’interno della discoteca vi erano diversi giovani. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per l’estinzione dell’incendio, che è stato domato in breve tempo, e l’avvio delle operazioni di soccorso ed evacuazione sotto le macerie con l’aiuto di cani addestrati. Sul posto è accorso anche il viceministro per le situazioni di emergenza, il tenente generale Etibar Mirzayev. Le immagini e i video condivisi in rete mostrano le fiamme all’interno del locale; mentre all’esterno si notano diversi veicoli danneggiati.

Stando alla lettura dei dati rilasciati dal pubblico ministero del Paese, l’unica vittima è un dipendente del locale di 43 anni mentre “altre 37 sono rimaste ferite, di cui quattro in gravissime condizioni.” Secondo quanto precisato dalle fonti mediche, tra i feriti si conta anche un cittadino italiano e un cittadino di nazionalità senegalese.