Justine Mattera super esplosiva su Instagram: la showgirl ha condiviso uno scatto in cui indossa un costume che scopre praticamente tutto!

Justine Mattera è senza il minimo dubbio una delle showgirl più apprezzate al mondo. La nativa di Rockville è dotata di un fisico monumentale: nonostante gli anni che passano, la classe 1971 continua ad allenarsi con costanza e rigore. La 50enne pratica il triathlon, una disciplina super impegnativa e complicata.

Gli scatti che pubblica sui social network fanno sempre il giro del web con una facilità imbarazzante. Justine tende a non nascondere il suo corpo e le sue forme: ogni suo singolo scatto scatena il tripudio sul web. Questa sera, la showgirl ha condiviso online una foto in cui indossa un costume spettacolare: il suo didietro in primissimo piano strega i followers.

Justine Mattera, il costume scopre tutto: che glutei!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine, in questa domenica di fine aprile, ha già fatto terminare la primavera facendo diventare le temperature dei social network a dir poco roventi. La showgirl, nell’immagine in questione, indossa un costume che copre decisamente ben poco. Le sue gambe monumentali sono in bella vista e lasciano tutti senza fiato. I risultati dei suoi super allenamenti sono decisamente evidenti.

Anche le sue natiche sono totalmente scoperte e mandano in visibilio gli utenti. Justine assume una posa intrigante e si appoggia con sensualità ad una staccionata di legno. Attraverso la didascalia, la nativa di Rockville ha fatto un invito importante alle sue seguaci. La foto, stando alle sue parole, è stata scattata dopo il #pinkevent. “Dal 27/7/22 al 31/7/22 a Bormio tu, le tue gambe e tante nuove amiche potreste pedalare le salite più affascinanti della Valtellina. (Con me!)”, ha scritto. La 50enne ha anche spiegato come fare per ottenere informazioni o per prenotare, allegando di fatto l’email per l’evento.