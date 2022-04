La giovane modella in vacanza in Egitto con gli amici prosegue la carrellata di scatti bollenti con indosso alcuni dei bikini trend dell’estate 2022.

Si trova a Sharm in Egitto da poche ore ed ha già destabilizzato il web proponendo una serie di caroselli di foto uno più suggestivo e accattivante dell’altro.

La schermitrice italiana e modella encomiabile Antonella Fiordelisi si trova “in paradiso” (come lei stessa lo ha definito ieri nelle stories Ig) accanto agli amici Gianluca Benincasa, Simona Ammirati e Francesco Mercadante, per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento.

Perché no però, anche per prendere un po’ di tintarella e provare avventure estreme mai assaggiate con mano finora. Sfoggiando alcuni dei bikini più trend della prossima stagione estiva 2022, Antonella ieri ha deciso di scendere in immersione nelle acque cristalline del golfo. Vediamo gli scatti che lei stessa ha condiviso con la sua community social.

Antonella Fiordelisi sub per un giorno, che incredibile bellezza anche sott’acqua

