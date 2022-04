Una coppia, un 57enne e la compagna, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco ed i cadaveri ritrovati in un’auto nelle campagne di Castrovillari, in provincia di Cosenza.

Un uomo di 57 anni e la sua compagna sono stati trovati senza vita all’interno di un’automobile in un’area di campagna di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Il terribile ritrovamento nella serata di ieri quando un residente, dopo aver notato il veicolo con i fari accesi sul ciglio della strada, ha contattato le forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno trovato il corpo del 57enne nel bagagliaio e la donna riversa sul sedile lato guida della vettura. Da quanto emerso la coppia sarebbe stata uccisa a colpi d’arma da fuoco, un’esecuzione probabilmente riconducibile alla criminalità organizzata locale.

Castrovillari, duplice omicidio: coppia uccisa a colpi d’arma da fuoco e ritrovata in un’auto

Nella tarda serata di ieri, lunedì 4 aprile, i cadaveri di una coppia sono stati ritrovati in un’auto nelle campagne di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Si tratta di un uomo di Maurizio Scorza di 57 anni e della sua compagna, una donna di nazionalità marocchina ma residente in Calabria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Resti umani in un sacchetto vicino l’argine del fiume: indagano i carabinieri

L’allarme è scattato quando un residente in zona, riporta la redazione de La Gazzetta del Sud, ha visto l’auto parcheggiata in località Gammellone sul ciglio della strada con i fari accesi. Dopo la segnalazione, sul posto si sono precipitati i carabinieri che hanno fatto la drammatica scoperta: i corpi crivellati di proiettili dei due. Quello del 57enne era riverso nel bagagliaio accanto alla carcassa di un capretto, mentre quello della compagna sul sedile lato guida.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Decapitato da una motosega: uomo trovato morto in un lago di sangue

Ora i militari dell’Arma stanno indagando per ricostruire la dinamica e accertare il movente del duplice omicidio. Non è esclusa la pista di un delitto maturato nell’ambito della criminalità organizzata locale: la coppia potrebbe essere stata attirata sul luogo del delitto e poi uccisa in quella che appare essere una vera e propria esecuzione.

Secondo quanto riporta la redazione de La Gazzetta del Sud, Scorza nove anni fa era scampato ad un agguato: un sicario lo aveva raggiunto e ferito con alcuni colpi d’arma da fuoco, ma i medici riuscirono a salvargli la vita.

Il Tg di YesLife: le notizie del giorno – VIDEO