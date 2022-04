“Spettacolo puro”, la Gregoraci trasuda sensualità da tutti i pori: fan senza fiato – FOTO

Elisabetta Gregoraci trasuda sensualità da tutti i pori: la sua ultima compilation è qualcosa di davvero sconvolgente agli occhi dei fan

Non ha bisogno di molti artifici per apparire sempre al massimo della sua forma fisica. Elisabetta Gregoraci, bellezza mediterranea per eccellenza, è una donna seducente ed esplosiva anche nella sua versione acqua e sapone.

Al Grande Fratello Vip 5, in particolare, i fan hanno avuto modo di ammirarla senza filtri né trucco, e da quel momento non hanno più avuto alcun dubbio. Radiosa e splendida anche in quella veste, la Gregoraci era la più bella tra tutte le donne della casa.

Se poi il make-up e l’acconciatura contribuiscono a fare il resto, al suo cospetto non ce n’è davvero per nessuna. Lo ha abbondantemente dimostrato la sua ultima pubblicazione, in cui la sensualità di Elisabetta trasuda da tutti i pori.

