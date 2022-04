Alessandro Roia risponde ai fan: ” Chiamatemi pure Dandi tutta la vita”

Alessandro Roia è un talentuosissimo attore italiano. Bello e professionale, riesce sempre al meglio in tutti i ruoli che gli vengono assegnati.

Tra i protagonisti di una delle ultime serie Rai con Vittoria Puccini, ovvero “Non mi lasciare”, Alessandro continua negli anni a dimostrare passione e devozione per il mondo della recitazione, un lavoro che richiede sacrificio ed innato talento.

Nonostante tutti i ruoli fatti e quelli che verranno proposti all’attore, uno in particolare è rimasto nel cuore di tutti gli italiani. Stiamo parlando di “Dandi” in Romanzo Criminale, una serie che ha catturato milioni di italiani. In un post su Instagram, Alessandro ha condiviso con i fan una foto proprio di un momento legato alla fortunatissima serie e nella didascalia ha scritto: “Se mi da fastidio che mi chiamano Dandi? Assolutamente no, per quel periodo nutro profonda gratitudine“. Alessandro è come tutto il pubblico, legatissimo a quel personaggio che gli ha permesso di diventare famoso e conosciuto in tutta Italia.

Alessandro Roia tra carriera e vita privata

Una vita piena di soddisfazioni quella dell’attore che si ritiene fortunato del mestiere che fa, un lavoro che rappresenta a pieno la sua più grande passione. Oltre alla vita professionale Alessandro ha una meravigliosa famiglia: sposato con Claudia Ranieri con cui ha avuto due figli, un maschietto di nome Orlando ed una splendida femminuccia di nome Dorotea.

Una sua seconda passione è il calcio e quando ha tempo, Alessandro si dedica allo sport seguendo la sua squadra del cuore, ovvero la Roma, allo stadio. Ad ogni modo tra figli e lavoro, la sua vita è sempre piena di impegni ma nonostante i sacrifici, l’attore è un uomo felice ed appagato visto che vivere della propria passione non è spesso una cosa scontata. Grazie alla sua bravura e la sua devozione al mondo della recitazione, il suo sogno da anni è una meravigliosa e solida realtà.

