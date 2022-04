É arrivato da fine marzo un nuovo programma su Rai2 che ha tutta l’aria di novità ma anche grossi rischi da tenere in considerazione.

Si chiama “Generazione z” ed ha al timone Monica Setta. Un format tutto nuovo che propone la possibilità di avvicinare la nuova generazione alla politica, permettendo cosi un dibattito intenso e costruttivo.

La conduttrice in un post su Instagram, ha scritto quanto accettare questa proposta per lei, rappresentasse una sfida per la sua carriera, un modo sostanziale per mettersi alla prova. La particolarità del format sta nel provare a mettere, grazie anche alla disponibilità data dai politici, a confronto i giovani con le istituzioni provando a rispondere alle loro domande avendo come centro della conversazione due aspetti: semplicità e curiosità. Rappresentato cosi questo nuovo programma, sembrerebbe avere tutte le carte in regola per essere un vero e proprio successo, le cose invece non stanno andando bene e probabilmente il programma chiuderà.

Il nuovo format “Generazione z” sarà chiuso, ecco il motivo

Gli ascolti ottenuti dal programma Generazione z sono molto bassi e probabilmente questo non permetterà nemmeno la messa in onda di tutte e sei le puntate. Tutto questo rattrista molto la conduttrice ed anche coloro che con intensità hanno dato vita a questa nuova idea che probabilmente non riuscirà a sbocciare, un vero peccato soprattutto per i giovani protagonisti presenti.

Nelle prossime puntate erano in programma anche nomi di politici molto importanti come Fabiana Dadone, il ministro della Gioventù e questo momento avrebbe di sicuro arricchito i giovani che attraverso le domande giuste avrebbero potuto imparare tante cose nuove, facendo del loro futuro un posto più consapevole. Questo probabilmente non sarà possibile in quanto il programma rischia di chiudere, non è ancora stata emessa nessuna ufficialità ma le debolezze del format sono evidenti a tutti e questo non fa che generare una conclusione triste: Generazione Z chiuderà prima del previsto.

