Vera Spadini, ‘emozioni pazzesche’ in pista e non solo: “Perfezione Vera”

La giornalista Vera Spadini incanta sempre più i suoi ammiratori, il volto della redazione motociclistica di Sky è da urlo: look spettacolare

Il weekend dei motori, ancora una volta, ha regalato grandi emozioni. Il GP d’Argentina di motociclismo, nelle varie classi, ha riservato soddisfazioni notevoli al movimento italiano, in una stagione partita davvero con il piede giusto per le ambizioni tricolore.

Nella MotoGP, tripletta spagnola sul podio con Espargaro, Martin e Rins, ma con l’Aprilia a trionfare e la Ducati al secondo posto. La classifica vede il vincitore in testa a una graduatoria però cortissima. In Moto 2, prosegue il momento magico di Celestino Vietti, alla seconda vittoria stagionale e che sembra in grado di poter già provare la prima fuga. In Moto 3, Dennis Foggia è stato superato dal vincitore di giornata Sergio Garcia, ma con il secondo posto conferma di avere le carte in regola per giocarsela ad alto livello.

E non è finita qui: nel prossimo weekend sarà già il momento di tornare di nuovo in pista, ad Austin, per il GP delle Americhe. Un appuntamento già fissato dalla splendida Vera Spadini, volto principe della redazione motoristica di Sky Sport per le due ruote, che su Instagram chiama già tutti i suoi fan a raccolta.

Vera Spadini, eleganza e bellezza da restare senza fiato: la scollatura fa capolino ed è subito rombo di motori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Spadini (@veraspadini)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Simona Ventura, cosa ha dovuto fare per difendersi da Stefano Bettarini: è sconcertante

La 45enne, seguita da oltre 81 mila followers su Instagram, come sempre è stata una perfetta padrona di casa, con professionalità, classe ed eleganza. E ci regala un suo scatto di ieri davvero sublime, con un lungo abito a incorniciarne la silhouette perfetta.

La visione che si intravede della scollatura, a far capolino dalla giacca, è celestiale. La bellezza di Vera è sempre una gioia per gli occhi e i fan non esitano a farglielo sapere, con like e commenti da ogni dove.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tradimento Totti – Blasi. Fabrizio Corona si vendica cosi: rivelazione sconvolgente

Soltanto applausi per la Spadini, che non vede l’ora di ‘tornare in pista’. E con lei, i suoi affezionatissimi ammiratori.