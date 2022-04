Ricordate Beatrice Buonocore? Non è più la ragazza acqua e sapone di un tempo, oggi è così: la FOTO

Beatrice Buonocore non è più una corteggiatrice di Uomini e Donne da un po’ di anni: dopo il programma, è completamente cambiata

Beatrice Buonocore è stata una delle corteggiatrici più amate degli ultimi anni a Uomini e Donne. La ragazza decise di scendere le scale del programma di Maria De Filippi per corteggiare il tronista Davide Donadei: fu un trono molto lungo e complicato per il ragazzo che si ritrovò il suo cuore diviso tra la giovane Beatrice e la bella Chiara.

Non fu affatto semplice per lui arrivare ad una scelta, dal momento che si era estremamente legato ad entrambe. Alla fine, decise di chiedere a Chiara di uscire dal programma insieme a lui, lasciandosi alle spalle Beatrice una volta e per sempre. La ragazza, che si era innamorata di lui, restò da sola con il cuore spezzato.

Beatrice Buonocore: dopo il programma non è più come prima

Ciò che conquistò tutti, fu la semplicità di Beatrice. Di solito, non vedevamo corteggiatori così genuine, per questo entrò presto nel cuore delle persone da casa che cominciarono a fare il tifo per lei e Davide. Purtroppo tutto questo non servì a niente: alla fine, lei fu costretta a lasciare il programma da sola, con niente tra le mani.

Sono passati un po’ di anni da quel trono: Davide e Chiara stanno ancora insieme e non si sono più lasciati. Beatrice, invece, ha deciso di dedicarsi a se stessa e di crescere, di cominciare a lavorare e trovare la sua strada da sola sulle sue gambe. Sui social è ancora molto amata e seguita da migliaia di persone.

Non è più la ragazzina che eravamo abituati a vedere nello studio di Uomini e Donne. Infatti, ad oggi è sbocciata come un fiore in primavera.