Elisabetta Canalis è una continua sorpresa per i fan. Outfit di fuoco e scollatura profonda per quel gioco che diventa sensuale: tripudio di like

Il mondo del fashion system è ricco di personaggi più o meno famosi che si cimentano nella passione per la moda, aspirando a diventare un punto di riferimento. Mezzo di espressione, strumento di influenza, non basta il successo per diventare un punto di riferimento per le tendenze.

A fare la differenza è il fascino dell’idea, il carisma innato, e la straordinaria capacità di dare vita ad ogni outfit. Ne sa qualcosa Elisabetta Canalis, vera icona di stile dai tempi di “Striscia la Notizia”, quando a cavallo tra il ’99 e il 2000 raggiunse la fama come velina.

Sono trascorsi 23 anni e la showgirl ha trasformato e ridato forma alla sua carriera in diversi ambiti, riscontrando sempre l’accoglienza del pubblico. Da Beverly Hills, dove vive con la sua amata famiglia, lascia il segno nel suo ultimo post, che supera i soliti standard di sensualità, persino per lei.

Elisabetta Canalis, outfit di fuoco: biliardo sensuale