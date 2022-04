Melissa Satta, si spoglia ed è subito estate: anche i tatuaggi più intimi vedono la luce – FOTO

Melissa Satta si sveste per la primavera lasciando interdetti il pubblico del web. Sublime a dire poco, quei tatuaggi poi… un colpo al cuore.

Melissa Satta, la celebre modella ed ex velina è una delle donne più belle della televisione italiana, il suo profilo è seguitissimo dove manda in tilt volta per volta i milioni di followers: le sue foto sono sempre al limite della legalità. Dopo diversi giorni di outfit stilosi ma coprenti, oggi la Satta si spoglia e le reazioni non tardano ad arrivare.

La sua ultima foto è un omaggio alla bella stagione, alle temperature elevate e soprattutto al caldo, cosa che i fans stanno provando nel vederla in tutto il suo splendore. I commenti lasciati sotto il post infatti trasudano ardente desiderio. Del resto, come potergli dare torto? Semplicemente unica.

Melissa Satta, la foto che sa di primavera: via i vestiti

La foto ha già letteralmente mandato k.o. buona parte del web, la Satta si trova in uno shooting fotografico – come le capita spesso di posare essendo una modella – promuovendo la sua collezione di costumi che si preannuncia bollente, a dir poco. Era da un po’ che non si mostrava in versione bikini e farlo, per giunta senza preavviso, ha veramente sconvolto tutti.

L’ex velina infatti ultimamente preferiva tailleur o mise da fitness. Riapparire seminuda dopo 5 giorni, il suo bikini arancione aveva mandato tutti in visibilio. Ma qui si va oltre, lo slip bianco infatti è molto sgambato, i lacci laterali sembrano pronti per sciogliersi, insomma crea uno spettacolo veramente erotico.

Talmente elevata la sgambatura che si vedono persino i tatuaggi intimi, le due stelline lungo la zona inguinale. I commenti sono i più disparati, tutti pronti ad elogiarne le fattezze fisiche, ma qualcuno va oltre, chiede tregua.

“Per piacere, @melissasatta e @littlecrumb_ a giorni alterni. Grazie” un utente simpaticamente si rivolge alla Satta chiedendo di alternare le foto con Elisabetta Canalis, perché vederle così di colpo insieme diventa difficile da gestire.