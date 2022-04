Una questione finora sottovalutata rischia di mettere a dura prova la conduttrice, Ilary Blasi. Un incidente avvenuto a “L’Isola Dei Famosi” potrebbe costarle caro.

Un imprevisto sottovalutato fino questo momento, ma di certo non sfuggito alle telecamere della sua trasmissione, su Canale 5 da ormai sette annualità, sarebbe in grado di mettere a dura prova la conduttrice romana. La bellissima Ilary Blasi ha iniziato la nuova avventura televisiva in diretta dalle Honduras da soltanto due settimane eppure, nonostante l’alto livello di audience, vi sarebbero le premesse per una disfatta.

L’irrimediabile avrebbe avuto luogo, infatti, durante uno degli ultimi appuntamento con il reality show de “L’Isola Dei Famosi“. A siglare i probabili guai, ora al più presto in arrivo, sarebbe una delle concorrenti scelte per partecipare a quest’edizione 2022. Un retroscena che avrebbe tutte le carte in regola, seppur in maniera alquanto inaspettata, per risolversi attraverso vie legali.

Ilary Blasi nei guai. In arrivo una causa da 1 milione di euro

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cecilia Rodriguez: ora vi dico tutta la verità su Soleil Sorge. “E’ finità perché…”

L’influencer ed ex naufraga, Patrizia Bonetti, si è ritrovata costretta a lasciare il reality a causa di un brutto incidente avvenuto durante la messa in onda. La modella ventiseienne ha dovuto pertanto fare ritorno nella penisola italiana dopo una delle prove stabilite dal noto format.

La sfida del fuoco con la showgirl Roberta Morise non ha difatti riportato i risultati sperati, lasciando sul corpo della modella delle ustioni che non le avrebbero permesso di continuare il suo percorso.

Dopo essersi sottoposta alle dovute cure e rimessasi in forma, però, la modella pare abbia desiderato provare nuovamente a mettersi in gioco nell’avventura. Peccato, soltanto, per un ripensamento che avrebbe nuovamente ribaltato le carte in tavola.

Con lo scopo di farle da mentore sarebbe intervenuto il fidanzato, il noto imprenditore Stefano Ricucci. Il quale le avrebbe consigliato, piuttosto che rischiare nuovamente la sua incolumità, di non lasciar correre quanto accaduto. Ma di indire una vera e propria causa nei confronti della trasmissione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maria De Filippi nella bufera, ex protagonista si scaglia contro “Amici”

La modella pare potrebbe, infatti, trarre con facilità un ingente risarcimento per i danni subiti durante la sua permanenza sull’Isola. Per una somma totale che oscillerebbe, secondo alcune vicine testimonianze ed un recente post su Instagram dell’investigatore social Alessandro Rosica, ad 1 milione di euro.