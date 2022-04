E’ una critica lapidaria, quella mossa da un ex amato personaggio di “Amici”, verso lo storico talent show di Maria De Filippi. Le affermazioni sono spiazzanti.

Durante la messa in onda delle ultime puntate dedicate alla prima serata di “Amici di Maria De Filippi“, un appello latente si è diramato in rete nel corso di queste ultime ore. L’aspra ed ormai echeggiante polemica ha inizialmente presto piede attraverso i social network. Per poi coinvolgere, in maniera più diretta, importanti esponenti della celebre trasmissione.

A dare voce alla denuncia è un ex protagonista del talent. L’ex coach, reduce da ben quattro annualità nel format, ha fatto riferimento nello specifico ad azioni da lui presto definite: “abominevoli“, quanto “imbarazzanti“. Azioni raccontante al pubblico, interamente, per sottolineare quali effetti distruttivi sarebbero destinati a ripercuotersi su importanti membri appartenenti all’interno cast dell’affermato talent show di Canale 5.

Maria De Filippi nella bufera, ex protagonista si scaglia contro “Amici”

Le polemiche sono arrivate alla trasmissione da parte di uno dei protagonisti più dirompenti delle passate edizioni. Ma ormai da tempo distaccatosi da tale routine televisiva. Si tratta dell’artista canoro ed ex insegnante Luca Jurman. Il cantante è intervenuto lanciando frecciatine e rivelazioni sulla trasmissione senza precedenti.

Ad attirare l’attenzione dell’ex docente, noto per la sua ferrea moralità, è stato il piedistallo su cui verrebbero ormai posizionati gli allievi della trasmissione, con il fine unico di illudersi. Ed ancor prima, dunque, che venga data loro la possibilità di divenire dei reali “geni“, attraverso la loro esperienza artistica. L’imbarazzo di Jurman è perciò relativo a precise scelte intraprese dal corpo insegnante in questi ultimi tempi. Fra questi, in primis, quello di lasciare la possibilità agli allievi di accrescere la loro popolarità grazie all’inserimento di barre su pezzi già di fama internazionale.

Jurman non tentenna a esprimere il suo parere pubblicamente sul suo profilo Facebook. E di segnalare come l’intera trasmissione abbia ormai deciso di permettere letteralmente uno “scempio del genere“.

L’ex insegnante parla di mera volontà di estinguere quella che per lui è, invece, “la vera arte“. “Siamo caduti talmente in basso“, afferma per tal ragione Jurman. Riferendosi alla televisione italiana quanto al tentativo di scatenare una razione di sdegno da parte di “Artisti, Autori, Compositori, Musicisti“, da lui designati con la lettera maiuscola. E, in tal frangente, presi invece maldestramente in causa.

Infine Jurman ha anche sottolineato un altro dettaglio fondamentale. Ovvero che la sua scelta di lasciare la trasmissione sia stata un’azione esclusivamente dettata dalla sua volontà. “Non mi ha buttato fuori nessuno“, spiega con freddezza l’ex insegnate.