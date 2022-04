Barbara D’Urso ha stupito i fan con un outfit strepitoso in occasione di un’altra puntata di “La Pupa e il Secchione”

Passano gli anni, l’età aumenta, ma Barbara D’Urso continua ad essere la regina dei salotti televisivi e una tra le più seguite dal pubblico italiano, nonostante una gran fetta di persone non perde occasione di giudicarla e criticarla.

Il 5 aprile è andata in onda una nuova puntata di “La Pupa e il Secchione” e per l’appuntamento la conduttrice ha sfoggiato un look strepitoso che non è passato inosservato.

Barbara D’Urso, giacca e gonna: l’eleganza va oltre – FOTO

Seguita da quasi tre milioni di follower, Barbara D’Urso è una delle conduttrici più in voga del momento che sa sempre come attirare l’attenzione e non perde occasione di farlo.

Attualmente impegnata nella conduzione di “La Pupa e il Secchione“, è accompagnata da Soleil Sorge, Federico Fashion Style e tanti altri personaggi dello spettacolo. La trasmissione sembra andare a gonfie vele e il numero di share e ascolti è molto alto.

Lo ha affermato la presentatrice attraverso un post in cui ha sfoggiato anche un look accattivante e seducente. Gonna e giacca sui colori del nero e alcune rifiniture in oro, una t-shirt bianca con una scritta et voilà, il gioco è fatto.

“Questo outfit è il più bello di tutti gli altri”, ha scritto qualcuno sotto alle foto e poi ancora “La meraviglia in una sola persona”. Like e commenti per Barbarella non mancano mai.

Eleganza e sensualità sono sempre in primo piano e la D’Urso ancora una volta ha lasciato il segno. “Buongiorno!! Anche ieri su Italia1 ci avete regalato picchi di quasi 2 milioni di spettatori e del 15% di share con la #lapupaeilsecchioneshow !! Grazieeeee – ha affermato – E non sapete cos’è successo dopo la puntata!! Presto ve lo racconterò..”.

I fan curiosi non vedono l’ora di scoprire cosa è accaduto nel post puntata, senza dubbio la conduttrice lo racconterà a “Pomeriggio 5”. E voi siete pronti a conoscere tutti i dettagli?