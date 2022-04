Cecilia Rodriguez: ora vi dico tutta la verità su Soleil Sorge. “E’ finità perché…”

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio e rivela alcuni dettagli su Soleil Sorge che nessuno conosce, tutta la verità sull’ex gieffina

Il gossip non va mai in vacanza, anzi continua ad alimentare voci riguardanti alcuni personaggi dello spettacolo come Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez.

I due hanno avuto una relazione qualche tempo fa ma le loro vite si sono separate e ognuno ha preso la propria strada. Attualmente Soleil Sorge, reduce dal “Grande fratello vip”, è una delle opinioniste di “La pupa e il secchione” e Jeremias Rodriguez è uno dei naufraghi dell'”Isola dei famosi“.

Soleil e Jeremias, perché si sono lasciati? La rivelazione

A tornare sull’argomento è stata la sorella di Jeremias, Cecilia Rodriguez in un’intervista rilasciata a CasaChi ha rivelato il motivo della rottura tra suo fratello e l’opinionista Soleil Sorge.

“Sono molto gelosa di mio fratello. Diciamo che tutte le ragazze che mi presenta sono sottoposte ad uno scanner da parte mia. Soleil Sorge? Aveva tanti lati che mi piacevano tantissimo. – ha spiegato – Il rapporto è terminato per i loro caratteri molto esplosivi”.

Quindi nessun tradimento o altro, la storia tra Soleil e Jeremias è finita molto tempo fa e ognuno adesso è impegnato con altre persone. Nonostante questo, l’ex gieffina in una puntata di “Verissimo” ha affermato: “Jeremias era fortissimo quando eravamo all’Isola dei famosi, quindi sono certa che col papà saranno una coppia forte. Siamo rimasti in buonissimi rapporti, non ci sentiamo costantemente, però gli auguro tutto il bene perché è un ragazzo che merita tutta la felicità dalla vita”.

Tornando a Cecilia, la modella argentina avrà scannerizzato anche la nuova fidanzata del fratello? Da qualche anno, infatti, Jeremias ha una storia d’amore con Deborah Togni, anche lei modella.

I due sembrano molto innamorati e insieme formano una coppia strepitosa molto amata dal web e dai fan che attualmente fanno il tifo per il naufrago alle prese con le varie sfide in Honduras.